Действо сопровождается поздравлением в стихотворной форме. По традиции, поздравлять нужно после того, как споют колядку. В этих стихах рассказывают о рождении Иисуса Христа и желают хозяевам дома счастья, здоровья, изобилия и богатого урожая.

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24 Канал собрал для вас красивые поздравления. Сохраняйте подборку!

Поздравление на Рождество

Віншуєм вам нині усі добрі люди.

Нехай поміч Божа завжди з вами буде.

Хай кожної днини, кожної години

Бог благословить, біда хай загине!

Будьте здорові разом з діточками.

Нехай смутку й горя не буде між вами,

Худібка і бджілка нехай виростає,

А град, вогонь, туча нехай вас минає.

Нехай добре родить жито і пшениця,

Усякеє збіжжя, усяка пашниця.

Хай пісня не згине у рідному краю,

Калина хай квітне в зеленому гаю.

Хай ріднеє слово серця зігріває,

А наша Вкраїна нехай процвітає.

Христос ся рождає!

***

Веселий день, весела новина!

Вітає Ісус вас, маленька дитина!

Вітає і хоче вам щиро сказати,

Благословення принести до хати!

Може, в тій хаті кого бракує,

Може, в тій хаті хто гірко сумує.

Кого бракує – не забувайте,

Хто гірко сумує – розвеселяйте.

Разом з Ісусом маленьким на сіні

Всіх вас вітаєм в Україні,

Щоб ниви зростали без грому, без тучі,

Добром наливалися зерна блискучі,

Хай вам Бог в кождім ділі помагає.

Христос ся рождає!

***

Миру тобі, українська родино!

Хай святиться тут Боже ім’я!

Хай панує між вами щоднини

Щире слово і правда свята.

Годі смутку! Вам радість звіщаю,

Що Месія на землю прийшов!

Що в вертепі, у яслах на сіні

Народилося нині Дитя,

Тож радіймо, сини України,

Прославляймо малятко Христа!

Христос ся рождає!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!" –

Усіх сповіщала.

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік, що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Коли на небі перша зірка

Всміхнеться лагідно до гір.

Від снігу сяє наша гірка

І кличе вийти нас надвір.

У вікнах світяться ялинки,

Стежки синіють до воріт…

І сипляться, ряхтять сніжинки

І засипають сріблом світ.

***

В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у вашу хату

Принесе радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує вам здоров’я!

З Різдвом Христовим!

***

Різдвяні листівки до вас поспішають,

А в них – побажання, які нагадають

Про те, що у світі є той, хто вас любить

І словом своїм на Різдво приголубить!

Мине ще багато років з того часу,

А потім знайде хтось листівку – й одразу

На ній оживуть теплі спогади звідти,

Куди ми думками готові летіти!

***

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

***

Ісусику любий, до тебе молюся,

Маленьке дитятко, до тебе горнуся!

В Тобі наша радість, послухай моління,

Ти світу надія на людське спасіння.

Вклоняюсь низенько небесній Дитині,

Христос ся рождає по всій Україні!