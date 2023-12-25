Действо сопровождается поздравлением в стихотворной форме. По традиции, поздравлять нужно после того, как споют колядку. В этих стихах рассказывают о рождении Иисуса Христа и желают хозяевам дома счастья, здоровья, изобилия и богатого урожая.
Тоже полезно Когда украинцы будут щедровать в этом году: новая дата
24 Канал собрал для вас красивые поздравления. Сохраняйте подборку!
Поздравление на Рождество
Віншуєм вам нині усі добрі люди.
Нехай поміч Божа завжди з вами буде.
Хай кожної днини, кожної години
Бог благословить, біда хай загине!
Будьте здорові разом з діточками.
Нехай смутку й горя не буде між вами,
Худібка і бджілка нехай виростає,
А град, вогонь, туча нехай вас минає.
Нехай добре родить жито і пшениця,
Усякеє збіжжя, усяка пашниця.
Хай пісня не згине у рідному краю,
Калина хай квітне в зеленому гаю.
Хай ріднеє слово серця зігріває,
А наша Вкраїна нехай процвітає.
Христос ся рождає!
***
Веселий день, весела новина!
Вітає Ісус вас, маленька дитина!
Вітає і хоче вам щиро сказати,
Благословення принести до хати!
Може, в тій хаті кого бракує,
Може, в тій хаті хто гірко сумує.
Кого бракує – не забувайте,
Хто гірко сумує – розвеселяйте.
Разом з Ісусом маленьким на сіні
Всіх вас вітаєм в Україні,
Щоб ниви зростали без грому, без тучі,
Добром наливалися зерна блискучі,
Хай вам Бог в кождім ділі помагає.
Христос ся рождає!
***
Миру тобі, українська родино!
Хай святиться тут Боже ім’я!
Хай панує між вами щоднини
Щире слово і правда свята.
Годі смутку! Вам радість звіщаю,
Що Месія на землю прийшов!
Що в вертепі, у яслах на сіні
Народилося нині Дитя,
Тож радіймо, сини України,
Прославляймо малятко Христа!
Христос ся рождає!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
"Божий син родився!" –
Усіх сповіщала.
***
Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім'я.
Щоб рік, що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Коли на небі перша зірка
Всміхнеться лагідно до гір.
Від снігу сяє наша гірка
І кличе вийти нас надвір.
У вікнах світяться ялинки,
Стежки синіють до воріт…
І сипляться, ряхтять сніжинки
І засипають сріблом світ.
***
В гарну днину, добрий час,
Я з Різдвом вітаю вас,
І з вечерею святою,
Веселою колядою!
Нехай Бог благословляє
Вас і вашу родину!
Нехай Різдво у вашу хату
Принесе радості багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям вас засіє,
Зігріє сонцем та любов’ю
І подарує вам здоров’я!
З Різдвом Христовим!
***
Різдвяні листівки до вас поспішають,
А в них – побажання, які нагадають
Про те, що у світі є той, хто вас любить
І словом своїм на Різдво приголубить!
Мине ще багато років з того часу,
А потім знайде хтось листівку – й одразу
На ній оживуть теплі спогади звідти,
Куди ми думками готові летіти!
***
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч
На світ прийшов,
Дарує вам і Україні
Надію, Віру і Любов!
***
Ісусику любий, до тебе молюся,
Маленьке дитятко, до тебе горнуся!
В Тобі наша радість, послухай моління,
Ти світу надія на людське спасіння.
Вклоняюсь низенько небесній Дитині,
Христос ся рождає по всій Україні!