Международный день родного языка 2023: картинки-поздравления с соловьиным праздником

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21 февраля в Украине и мире отмечают Международный день родного языка. Этот праздник напоминает о важности языка, который является инструментом сохранения духовного и материального наследия каждого народа. Для украинцев язык – это не просто набор слов, но мощное оружие в борьбе с врагом.