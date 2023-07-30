Сегодня – Международный день друзей: искренние поздравления в прозе и стихах
30 июля в Украине и мире отмечается Международный день дружбы. Это прекрасный праздник, который может отпраздновать каждый из нас.
Международный день дружбы – это возможность поздравить важных для нас людей с этим праздником. Они ведь поддерживают нас в трудную минуту и радуются, когда у нас все получается, помогают, советуют и всегда выслушивают. 24 Канал собрал приветствие для друзей в стихах и прозе.
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Поздравления с Международным днем дружбы в стихах
С днем друзей хочу поздравить!
Это праздник для всех нас,
Чтобы дружбу света прославить,
Лечащую в тяжелое время.
Вам желаю друзей беречь,
Никогда их не изменять,
Помогать, любить и верить,
Ценить и понимать!
***
День друзей – особый праздник,
Очень этот важный день.
Ибо мать друзей – настоящее счастье;
Ценнее всех песен.
Я желаю светлый праздник
Весело встретить и дружно.
Смех, радость и счастье,
И хорошей крепкой дружбы.
***
С Днем друзей всех поздравляю!
Крепко, крепко обнимаю,
Спасибо всем говорю,
Потому что вас люблю!
Я желаю вам этот праздник
Встретить весело и дружно.
Смеха, радости и счастья
И большой крепкой дружбы!
Незабываемых впечатлений, радостных событий,
Друзьям я желаю воплощения их мечтаний!
Пусть прекрасным цветом путь жизни изобилует,
Пусть безумная дружба с нами богатеет
Пусть пылают в сердце чувства высокие,
Судьба посылает полные счастья годы!
***
В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам тёплые слова.
Не могу без вас представить себя,
Дружба наша истинно крепкая!
Я хочу, чтобы вы были здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе – цветущий май!
Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей препятствия были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши надежды и лучшие мечты!
Поздравление с Международным днем дружбы в прозе
Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те же люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделяют радость и победу, которую не отвратят от тебя в минуты тяжести и жизненных невзгод, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые придадут уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.
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С днём дружбы! Настоящая дружба – это магия, чудо, нечто невероятное. Она способна легко утолять боль и всегда помогает находить слова поддержки! Желаю черпать из дружеских чувств воодушевления, радость и мотивацию! Желаю вам надежных друзей и яркой жизни!
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Мой дорогой друг, как хорошо, что ты у меня есть! Я очень ценю нашу дружбу. С ней моя жизнь стала гораздо ярче и счастливее. Благодарю тебя за поддержку, взаимопонимание и общие счастливые воспоминания. Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!
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Сегодня в современном и продажном мире, счастье – быть другом, а еще большее счастье – иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто чем точить не будет за спиной, кто не выставит вас на посмешище и не откажет в помощи – это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.
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Сколько произведений посвящено дружбе! Да, друзья – это не подарок, это скорее испытание. Но мы к нему готовы! Мы хотим, чтобы у нас у всех были друзья. С праздником!
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Поздравляю с Днем друзей! Пусть в вашей жизни никогда не будет места для оскорблений, печали и слез. Желаю верных друзей, которые всегда придут на помощь и будут любить, ценить и уважать вас и вашу дружбу!
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Если в твоей жизни есть хоть один друг, это значит, что тебе есть на кого положиться. Пусть же число друзей растет, а дружба, основанная на доброте и искренности, крепнет с каждым днем. С праздником!
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Дорогой друг, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Так позволь пожелать тебе в День друзей всегда отличного настроения, успехов и безграничного счастья. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью!