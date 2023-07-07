Ой на Ивана, да и на Купала: картинки-поздравления к летнему празднику

Каждый год 7 июля украинцы празднуют Ивана Купала. Корни этого дня уходят еще в язычество, он является одним из самых мистических в году. Наши предки громко отмечали этот день, но сейчас все по-другому.

Уже нет массовых гуляний, однако девушки до сих пор плетут венки, верят в приметы и гадают на будущее. Обычно на Ивана Купала устраивали веселье, танцы у костра и проводили разнообразные магические обряды. Люди верили, что праздник имеет сильную энергетику и верили в разные чудеса. Существует поверье, что собранные в ночь на Ивана Купала лекарственные растения обладают особой, чрезвычайной силой.

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Картинки-поздравления с праздником Ивана Купала / Фото Pinterest



Поздравление с праздником Ивана Купала / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с праздником Ивана Купала / Фото Pinterest



Поздравление с Иваном Купалом в картинках / Фото Pinterest



Поздравление с Иваном Купалом в картинках / Фото Pinterest



Поздравление с Иваном Купалом в картинках / Фото Pinterest