С Днем учителя: самые искренние поздравления со светлым праздником в прозе и стихах

Проводить уроки, готовиться к ним, писать планы, заполнять журналы, вести классное руководство – все это обязанности, которые предусматривает профессия учителя. Требуется немало терпения, выдержки, последовательности, ведь дети разные и к каждому нужно найти подход. В этот праздник поздравляют всех работников сферы образования. Делимся искренними словами в прозе и стихах ко Дню учителя.

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Поздравляю со Всемирным днем учителя! Желаю новых свершений, значительных достижений и больших успехов! Пусть все ваши старания и усилия делают наш чудесный мир еще прекраснее! Крепкого вам здоровья, огромного терпения, радости и внутренней гармонии, уважения и благодарности от учеников и родителей!

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Дорогие учителя! Поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником: Днем работников образования. Пусть вам всегда улыбается судьба, дарит вам крепкое здоровье и долголетие. От имени ваших учеников желаем Вам воплощения самых заветных мечтаний, а также чтобы в ваших семьях всегда царили тепло, радость и уют. Помните, что без Вас этот мир будет гораздо хуже, ведь именно педагоги дают надежду человечеству на дальнейшее развитие!

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Учитель – гордое звание, которое при жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. А мы, ученики, будем усердны, которыми можно гордиться. А в семье только счастье и уют воцарится. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

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С праздником, с Всемирным днем учителя! Желаю мира, изобилия, вдохновения и радости. Спасибо за Ваш неутомимый труд, за то, что пробуждаете у учеников жажду знаний, что щедро делитесь своим опытом и постоянно совершенствуете свое мастерство. Пусть на Ваших занятиях властвует атмосфера доверия, радости и веры в свои силы. Талантливых Вам и искренних учащихся!

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Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Выражаем Вам сердечную благодарность за неутомимый труд, за большой талант и призвание сеять мудрость и знание, за любовь к детям и родному краю. Ваши сердца всегда наполнены состраданием, добротой и милым удовольствием. Этими отличными качествами Вы щедро делитесь с детьми. Вам верят, Вас любят и уважают. Вы осуществляете связь времен, продолжаясь в своих учениках.

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Поздравляем с Днем учителя тех людей, которые с юного возраста помогали нам познавать мир! Желаем вам неисчерпаемого воодушевления, терпения, больше солнечных дней, меньше бюрократии, а также получать только позитив от учеников!

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Поздравляю со Всемирным днем учителя! Желаю уверенности и бодрости, здоровья и вдохновения, уважения и любви, удачи и успеха. Пусть каждый день будет добрым и веселым, интересным и ярким, пусть каждый учащийся радует Вас своими достижениями, пусть каждый близкий человек дарит Вам гармонию и счастье.

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Искренне желаем вам, уважаемые педагоги, крепкого здоровья, счастья, достатка, больших творческих успехов и неистощимого воодушевления! Ваши сердца всегда наполнены состраданием, добротой и милым удовольствием. Этими отличными качествами Вы щедро делитесь с детьми. Вам верят, Вас любят и уважают. Вы осуществляете связь времен, продолжаясь в своих учениках. Благодарю Вас за все!

Поздравления с Днем учителя в стихах

Всемирный день учителя! Поздравляем с праздником!

Желаем Вам успехов и радости много,

Ежедневного воодушевления и осуществления желаний,

И учеников Вам усердных, тянущихся к знаниям.



Пусть каждый день приносит Вам радость и удачу,

Решаются легко поставленные задачи,

Пусть праздник подарит ярких впечатлений море,

Возможности откроют для Вас свои просторы!

***

Мы все дружно приветствуем вас

с профессиональным праздником сейчас!

И от сердца пожелаем,

Чтобы были здоровы и сильны!

Не раздражались не из-за нас

И не седели – молодели!

Ибо любим мы очень вас,

ибо в мир знаний вы нас уронили!

***

Приветствие шлю с благодарностью для Вас:

Пусть смехом Ваше наполнится жилище,

И состояние тоже не проходит в ней –

Чтобы, счастливые, светлые и веселые

Вы, Учитель, прожили

каждый день земной

А мы придем – завтра, через годы,

И светлый класс – где зайчик золотил

Упомянем не простые жизни уроки,

Что нам первый учитель посвятил.

***

Всемирный день учителя сегодня,

Поздравляем с праздником этим ежегодным,

Профессии разные и новомодные,

А учитель – это профессия извечная.



Пусть будет каждый день у Вас интересным,

Слова пусть Ваши будут точны и точны,

Урок пусть каждый будет Ваш ярким,

И пусть знаниями радуют Вас учащиеся!

***

Тем, кто познать добро помог,

Тем, кто открыл для нас тайны дорог,

Тем, кто нам крылья дарит каждый день,

Тем, кто открыл нам жажду познания

Тем, чей труд тяжел, непрост,

Тем, чье слово добром прорастает,

Тем, кто открыл нам науки рассвета

Наши праздничные и искренние поздравления!

***

Мой дорогой учитель, ты учил меня

И вел в край неизведанный и полный красоты.

Ты дал мне, что мог, огонь тот не истлел,

Что был разожжен в сердце тобой.

За руку взял и вывел в странный мир,

В страну знаний и непостижимых мечтаний.

"Смотри!" – сказал и развернул ту судьбу –

Страницы книги…

Нет конца и края увлечением души

Детским надеждам, вере и красоте.

Так разожгли огонь сильнее, оставь

Глубокий мир познаний и благодарность невыразимую.

Мой дорогой учитель, ты только знай:

Любовь к тебе будет жить всегда,

В любое время, где угодно ты помни:

Заложенное тобой сокровище у нас будет жить веки.

***

С Днем учителя мы Вас поздравляем!

За труд Вашу любим и уважаем,

Желаем по делам вдохновения, сил,

Чтобы у учеников Ваших хватало внимания,

Пусть дом Ваш всегда обходят непогоды,

А в сердце не будет скучной погоды!

***

Мы Вас с Днем учителя поздравляем,

Легкого труда вам желаем.

Чтобы хорошее настроение было у вас

Даже в очень тяжелое время.



Чтобы все в жизни было гладко,

И шло, чтобы все всегда ровненько.

Чтобы все вас ученики уважали,

Приятные воспоминания оставляли.

***

Октябрь щедрый на осенние краски

День учителя – праздник какой!

Образовательной большой семье

Детвора шлет поздравление пылкое!

Сегодня все очень красивые,

Итак, солнышком сияйте нам, будьте счастливы!

Эти встречи с вами интересны, желающие,

Чтобы звездами сияли учительские глаза,

А ученики в школе трудились во славу,

И выше ваш труд ценило государство!

***

Без естественных наук

Никак нам не прожить,

Поэтому химию и биологию

Мы обещаем учить.

История и география

Открывает нам миры,

И этим помогает

Уверенно по жизни идти.

Все знания получены важные –

Они пригодятся потом на Земле.

За то, что вы добры к нам и терпеливы,

Спасибо, дорогие учителя.

По милости Вашей, отзывчивость и заботу,

За то, что подняли нас на крыле,

За повседневную, кропотливую работу

Спасибо, дорогие учителя.

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/3.htm

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/3.htm

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/3.ht

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/na-ukrainskom/4.ht