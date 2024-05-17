Для друга, который на войне: трогательные поздравления с днем рождения
Сейчас многие мужчины защищают Украину на фронте и воюют против россиян. Они покинули свою обычную жизнь, работу, семью, друзей, чтобы бороться за свободу для нашего государства. Мы должны благодарить и помогать мужественным воинам.
Украинские военные отмечают немало праздников на передовой, в том числе и дни рождения. Поэтому близкие часто имеют возможность поздравить их только онлайн или по телефону. Пожелания для друга, который на войне, сделал LifeStyle 24.
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Трогательные поздравления для друга, который воюет
Друг, привет! Поздравляю с днем рождения! Ты – невероятно сильная личность и герой, твои смелость и преданность поражают. Желаю сил, здоровья и мотивации, чтобы продолжать быть на передовой. Никогда не теряй веру в лучшее. Надеюсь, что скоро нам удастся встретиться.
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С днем рождения, мой лучший друг! Даже в эти сложные времена ты остаешься таким же позитивным, как раньше. Желаю силы, мужества и самое важное – безопасности. Возвращайся живым и с победой!
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Счастливого дня рождения, воин! Спасибо тебе за защиту нашей страны, что оберегаешь украинские семьи. Желаем крепкого здоровья, вдохновения и скорейшего возвращения домой. Очень ждем, (ваши имена).
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С днем рождения, брат! Ты – настоящий герой, который стоит на защите своего государства. Пусть этот день принесет хотя бы минутку отдыха и радости. Береги себя, друг. Пусть все твои самые заветные мечты сбываются!
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С днем рождения, мой отважный друг! Ты – настоящий герой, который рискует своей жизнью ради других. Помни, что мы всегда рядом и никогда не перестанем поддерживать и помогать. Береги себя!
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Искренние поздравления с днем рождения, друг! Хоть сейчас физически мы не вместе, но мыслями я всегда рядом с тобой. Желаю тепла, счастья и безопасности. Спасибо за все, что ты делаешь. Ценю и уважаю, (ваше имя).
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Друг, поздравляю с днем рождения! Ты прилагаешь невероятные усилия, чтобы защищать нашу страну. Пусть смелость всегда будет большим щитом. Счастья тебе, крепкого здоровья и заряда положительной энергии!