Трогательные поздравления с днем рождения в стихах и прозе, которые растрогают до слез

Если у вашего близкого человека сегодня особый праздник, важно выразить самые теплые слова поздравления. Именно поэтому мы собрали трогательные и меткие высказывания для поздравлений на любой вкус.

В материале Lifestyle 24 вы найдете, как оригинальные стихи, так и прозу, способную растрогать именинника до слез. Выберите вариант поздравления и утешьте именинника трогательными словами.

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Поздравления с днем рождения в стихах и прозе

Пусть твой день рождения будет уникальным, отличным от всех предыдущих! Пусть тебя окружают те, кого ты любишь и кто стремится для тебя только добра и счастья! Пусть с ними ты почувствуешь веселье и уют, и твоя душа вспыхнет новыми огнями радости! Пусть сбудутся твои мечты, а счастье будет сопровождать тебя всегда! Пусть сбудется наша основная мечта – жизнь в мире и счастливое будущее в свободной стране!

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С днем рождения! Желаю, чтобы каждый день стал новой страницей в увлекательной книге жизни, где ты являешься автором своей невероятной судьбы. Пусть каждое утро приносит тебе радость, а каждый вечер – спокойствие. Пусть твое сердце всегда будет наполнено теплом и любовью. Счастливого дня рождения!

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Желаю тебе фантастического счастья,

Бескрайнего моря замечательных событий.

Пусть все, что желаешь, быстро удастся,

А также интересного воплощения мечтаний.

Пусть звездами радость тебя осыпает,

Природа здоровьем наделит крепким.

Тебя с днем рождения я поздравлю.

Пусть искренняя любовь посетит твой дом!

***

Пусть плывет счастливо твоя жизненная лодка

И минует легко берега крутые,

И любви будет пусть всегда он полон,

То самое главное в человеческой жизни.

Пусть в душе всегда горят

Искорки радости и ожидания,

Пусть не знает сердце измен,

А только радость и любовь.

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть корабль твоей жизни всегда плывет по морям без штилей и ураганов. И пусть у него постоянно будет любимая безопасная пристань, где тебя ждут все, кто тебя любят и уважают. Пристань, где ты можешь всегда чувствовать себя в безопасности и тепле. Твой дом!

***

Пусть цветут под небом синеглазым

Еще долго-долго дни и лета,

А тихая радость, чистая и высокая,

Ежедневно пусть в дом заворачивает!

Желаем здоровья, солнца в зените,

Любви, доброты и счастья полный дом,

Пусть в сердце расцветает лето

И подсолнухом цветет золотым.

Пусть постоянный успех, радость и достаток

Сыпятся к вам, словно вишневый цвет,

Пусть жизненный опыт творит из будней праздники,

Господь дарит долгих-долгих лет!

***

Пусть твоя жизнь будет как необычный рисунок Пикассо: креативным, ярким и впечатляющим. Желаем тебе осуществлять свои мечты, как великий гений, и добиваться успеха во всем, что ты делаешь. С Днем рождения!

***

Моя лучшая подруга и самая верная советчица, поздравляю с днем рождения! Ты – самое большое сокровище в моей жизни, и я бесконечно счастлива, что ты рядом. Пусть этот день будет наполнен радостью, любовью и веселыми сюрпризами!

***

Летят годы, как чайки над водой,

И вместе с ними судьба непростая.

А ты всегда оставайся молодой,

Живи в счастье и радости до ста.

Желаю тебе радостных рассветов!

Счастливых, романтических вечеров!

Сказочных нежных снов, бодрых утренников

И искренних, теплых и откровенных слов!

***

Пусть в жизни вашей всегда будет лето,

А если осень, то только золотая.

Пусть в гости едут всегда дети,

Пусть смех и радость во дворе не стихает!

Пусть обильные дожди несут для вас здоровье,

Лучи солнечные касаются за уста.

Пусть дети и внуки согреют вас любовью,

Желаем долгой и счастливой жизни!