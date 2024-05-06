Трогательные поздравления с днем рождения в стихах и прозе, которые растрогают до слез
Если у вашего близкого человека сегодня особый праздник, важно выразить самые теплые слова поздравления. Именно поэтому мы собрали трогательные и меткие высказывания для поздравлений на любой вкус.
В материале Lifestyle 24 вы найдете, как оригинальные стихи, так и прозу, способную растрогать именинника до слез. Выберите вариант поздравления и утешьте именинника трогательными словами.
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Поздравления с днем рождения в стихах и прозе
Пусть твой день рождения будет уникальным, отличным от всех предыдущих! Пусть тебя окружают те, кого ты любишь и кто стремится для тебя только добра и счастья! Пусть с ними ты почувствуешь веселье и уют, и твоя душа вспыхнет новыми огнями радости! Пусть сбудутся твои мечты, а счастье будет сопровождать тебя всегда! Пусть сбудется наша основная мечта – жизнь в мире и счастливое будущее в свободной стране!
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С днем рождения! Желаю, чтобы каждый день стал новой страницей в увлекательной книге жизни, где ты являешься автором своей невероятной судьбы. Пусть каждое утро приносит тебе радость, а каждый вечер – спокойствие. Пусть твое сердце всегда будет наполнено теплом и любовью. Счастливого дня рождения!
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Желаю тебе фантастического счастья,
Бескрайнего моря замечательных событий.
Пусть все, что желаешь, быстро удастся,
А также интересного воплощения мечтаний.
Пусть звездами радость тебя осыпает,
Природа здоровьем наделит крепким.
Тебя с днем рождения я поздравлю.
Пусть искренняя любовь посетит твой дом!
***
Пусть плывет счастливо твоя жизненная лодка
И минует легко берега крутые,
И любви будет пусть всегда он полон,
То самое главное в человеческой жизни.
Пусть в душе всегда горят
Искорки радости и ожидания,
Пусть не знает сердце измен,
А только радость и любовь.
***
Поздравляю с днем рождения! Пусть корабль твоей жизни всегда плывет по морям без штилей и ураганов. И пусть у него постоянно будет любимая безопасная пристань, где тебя ждут все, кто тебя любят и уважают. Пристань, где ты можешь всегда чувствовать себя в безопасности и тепле. Твой дом!
***
Пусть цветут под небом синеглазым
Еще долго-долго дни и лета,
А тихая радость, чистая и высокая,
Ежедневно пусть в дом заворачивает!
Желаем здоровья, солнца в зените,
Любви, доброты и счастья полный дом,
Пусть в сердце расцветает лето
И подсолнухом цветет золотым.
Пусть постоянный успех, радость и достаток
Сыпятся к вам, словно вишневый цвет,
Пусть жизненный опыт творит из будней праздники,
Господь дарит долгих-долгих лет!
***
Пусть твоя жизнь будет как необычный рисунок Пикассо: креативным, ярким и впечатляющим. Желаем тебе осуществлять свои мечты, как великий гений, и добиваться успеха во всем, что ты делаешь. С Днем рождения!
***
Моя лучшая подруга и самая верная советчица, поздравляю с днем рождения! Ты – самое большое сокровище в моей жизни, и я бесконечно счастлива, что ты рядом. Пусть этот день будет наполнен радостью, любовью и веселыми сюрпризами!
***
Летят годы, как чайки над водой,
И вместе с ними судьба непростая.
А ты всегда оставайся молодой,
Живи в счастье и радости до ста.
Желаю тебе радостных рассветов!
Счастливых, романтических вечеров!
Сказочных нежных снов, бодрых утренников
И искренних, теплых и откровенных слов!
***
Пусть в жизни вашей всегда будет лето,
А если осень, то только золотая.
Пусть в гости едут всегда дети,
Пусть смех и радость во дворе не стихает!
Пусть обильные дожди несут для вас здоровье,
Лучи солнечные касаются за уста.
Пусть дети и внуки согреют вас любовью,
Желаем долгой и счастливой жизни!