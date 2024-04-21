Самые лучшие поздравления с днем рождения для сына и дочери

День рождения ребенка – особый праздник для родителей. Они долго к нему готовятся, чтобы все прошло удачно. Думают над подарком, чтобы приобрести вещь, о которой малыш давно просил и мечтал.

Также важно хорошо поздравить сына или дочь в их день рождения. Лучшие пожелания для ребенка подготовил LifeStyle 24.

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Поздравления с днем рождения для ребенка

Дорогой/Дорогая (имя ребенка), поздравляем тебя с днем рождения! Пусть он наполнится веселым смехом, яркими событиями и незабываемыми моментами. Пусть каждый день твоей жизни приносит радость, счастья и много интересных открытий. Желаем безграничной любви, море вдохновения и осуществления всех самых заветных желаний. С наилучшими пожеланиями, мама и папа.

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Принцесса, поздравляю с днем рождения! Ты – моя самая большая гордость и лучший подарок от жизни. Желаю безграничной красоты, ума и силы, чтобы осуществлялись все мечты. Ты – яркое солнце, которое освещает мой мир.

Лучшие поздравления для ребенка / Фото Pixabay

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Солнышко, поздравляем тебя с днем рождения! Пусть сегодняшняя дата будет такой же волшебной, как и ты сама. Желаем много незабываемых моментов, солнечного настроения и только хороших друзей в жизни.

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Дорогой сын, пусть каждый твой день будет наполнен весельем, вдохновением и безграничной радостью. Желаем больших достижений и много приятных сюрпризов! Очень тебя любим и ценим!

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Моя любимая доченька, поздравляю с днем рождения! Ты – моя радость и самое большое чудо в мире. Желаю безграничного счастья, светлой судьбы и искренней любви. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью и теплом.

Лучшие поздравления для ребенка / Фото Canva

Очень красиво Для самых дорогих именинников: яркие картинки-поздравления с днем рождения

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Сынок мой родной, поздравляю с замечательным праздником – твоим днем рождения! Желаю крепкого здоровья, огромной силы духа и безграничной уверенности в себе. Ты – самый лучший сын в мире, и я всегда буду гордиться тобой.

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Мой маленький/маленькая, поздравляю с днем рождения! Пусть этот день будет для тебя настоящим праздником, наполненным радостью и весельем. Желаю много приключений, ярких впечатлений и безграничной любви от родных и друзей. Пусть твоя жизнь будет как чудесная сказка, где каждая страница приносит новые волшебные приключения.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы ты сегодня получил/получила все те подарки, о которых давно мечтал/мечтала. Желаю крепкого здоровья и безграничного счастья. Пусть твоя жизнь будет счастливой и полной приключений.