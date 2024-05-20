Цвети, твори, люби: самые искренние поздравления для подруги с днем рождения

Иметь подругу – настоящее счастье. С ней связаны одни из самых счастливых моментов в жизни. Это человек, который может искренне порадоваться твоим победам, посочувствовать и поддержать, когда кажется, что все рушится.

В день рождения подруги хочется пожелать ей всего наилучшего, чтобы в жизни было как можно меньше негатива, а больше позитива. LifeStyle 24 подготовил для вас подборку волшебных поздравлений для близкого человека.

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Поздравления с днем рождения для подруги

Поздравляю тебя с днем рождения, родная подруга! Пусть каждый миг сегодня будет полон улыбок и радости. Пусть эти счастливые моменты запомнятся навсегда. Ты – особенный человек, и я счастлива, что мы познакомились!

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С днем рождения, моя лучшая подруга! Ты для меня настоящее сокровище. Рада, что когда-то его нашла. Желаю счастливой жизни, здоровья, удачи и тепла. Пусть сбывается все, что ты загадаешь сегодня!

Поздравляю тебя, подруга / Фото "С днем рождения"

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Сегодня родился самый замечательный человек на свете – ты, моя дорогая (имя)! Поздравляю с днем рождения! Пусть каждое мгновение жизни приносит тебе только радость и незабываемые впечатления. Люблю, целую, обнимаю, (ваше имя).

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Дорогая (имя), поздравляю тебя с днем рождения! Желаю невероятного счастья, безграничной любви и огромного количества приятных сюрпризов! Пусть этот день будет таким же волшебным, как ты сама!

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Поздравляю с днем рождения, моя лучшая подруга! Каждый день благодарю судьбу за то, что ты есть в моей жизни. Желаю много интересных путешествий, новых достижений и незабываемых впечатлений. Пусть каждый момент будет таким же ярким, как твой смех!

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Поздравляю тебя, подруга / Фото "Побажайко"

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В день рождения хочу пожелать тебе безграничного счастья, успехов во всех начинаниях и море положительных эмоций. Ты – удивительный человек, и я благодарна за каждый момент, который мы проводим вместе. Искренне поздравляю!

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Счастливого дня рождения, дорогая (имя)! Пусть этот день будет наполнен нежностью, весельем и теплыми моментами вместе с родными и друзьями. Ты – прекрасный человек и заслуживаешь только самого лучшего!