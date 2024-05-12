Самые лучшие поздравления с днем рождения коллеге: праздничная проза и картинки

Часто коллеги становятся очень близкими людьми друг другу. Они видятся или общаются онлайн почти каждый день, поэтому проводят много времени вместе. Нередко устраивают сюрпризы или готовят подарки в дни рождения.

Даже если нет возможности поздравить коллегу-именинника лично, всегда можно это сделать в социальных сетях и мессенджерах. Красивые поздравления своими словами и в картинках собрал LifeStyle 24.

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Поздравления с днем рождения для коллеги

С днем рождения! Желаю тебе невероятных достижений, неисчерпаемой энергии и безграничной радости в жизни. Пусть этот день будет полон счастья и незабываемых моментов. Счастливого празднования!

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С днем рождения, коллега! Желаю, чтобы каждый день на работе был удачный. Пусть появляется много проектов, которые будут приносить отличные результаты. Успехов, вдохновения, большой мотивации и сил тебе!

С днем рождения, коллега / Фото "Побажайко"

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Сотрудников, которые заряжают позитивом и энергией, всегда приятно поздравлять с днем рождения! Пусть работа приносит тебе только удовольствие и хорошее вознаграждение. Хорошего праздника, коллега!

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Искренне поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый новый год жизни был еще ярче, а достижения превосходили все ожидания. Пусть счастье и успех всегда сопровождают тебя! С наилучшими пожеланиями, (ваше имя).

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Поздравляю с днем рождения, коллега! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено весельем, достижениями и невероятными впечатлениями. Будь всегда таким же прекрасным и позитивным!

С днем рождения, коллега / Фото Etnosoft

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Поздравляю тебя с днем рождения, уважаемый коллега! Пусть профессиональные старания всегда вознаграждаются успехом и хорошо оцениваются. Желаю здоровья, радости и осуществления всех самых заветных желаний!

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Желаю тебе, коллега, несокрушимой энергии на работе, неисчерпаемого вдохновения и поддержки от знакомых, родных и друзей. Пусть достижения в карьере с каждым годом становятся все больше. С днем рождения!

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Коллега, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы твоя работа всегда была не только полезной, но и интересной. Пусть каждый день приносит новые впечатления и незабываемые эмоции. Вместе к победе!