Поздравления с днем рождения для мамы: искренние слова в стихах и прозе, замечательные картинки-поздравления

Мама – это самый дорогой и ценный человек во всем мире. Иногда бывает, что мы не всегда можем найти нужные слова, чтобы выразить свою любовь и благодарность. Трогательные слова и картинки для мамы – далее в материале.

В слове "мама" заложен глубокий и особенный смысл. В нем мудрость и теплота, жертвенность и любовь, милосердие и доброта. Материнское сердце всегда умеет сопереживать и готово принять нас в любом возрасте. Мы подготовили для вас подборку красивых слов и замечательных картинок, с помощью которых вы сможете поздравить своих мам с днем рождения, отмечает 24 канал.

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Поздравления с днем рождения для мамы в стихах

Моя найкраща у світі мамо,

Вітаю щиро я тебе.

Хай день народження прекрасної

Тобі лиш щастя принесе.

За поміч дякую, кохана,

Твою підтримку, доброту.

Я довгих літ, чарівна мамо,

У Бога лиш тобі прошу.

***

Дорога матую, тебе я вітаю,

Усього найкращого у світі бажаю.

Була, щоб здорова, завжди посміхалась,

Щоб сонечко зранку з тобою віталось.

Бажаю тобі безліч посмішок щирих,

Вечорів романтичних, світанків щасливих.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів більше уваги.

***

Люба матусю, Вас щиро вітаємо!

Спасибі за ласку, за ніжну турботу,

За чуйність, гостинність, невтомну роботу.

Господь хай дарує здоров'я і силу,

Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.

Хай серце в грудях ще довго палає,

А руки, мов крила нас пригортають.

Щоб здоров'я було, щоб жили не тужили.

Ви щастя найбільшого в житті заслужили!

Багата душею, метка, роботяща,

Живіть вічно, мамо, бо ви в нас найкраща!

***

Сьогодні, мамо, твоє свято!

Хочу сказати від душі:

Рідніше немає на світі, ніж мати!

Приймі вітання ці!

Живи без горя, не старий,

Нехай не буде сірих днів.

Частіше смійся ти й радій.

Поздравления в стихах с днем рождения для мамы / Фото "Canva"

Моя матусенько рідненька,

Турботлива і дорогенька!

Зі святом хочу привітати,

Дуже дякую сказати

За те, що ти мене зростила,

Взамін нічого не просила.

Усмішку ніжну, теплі руки,

І за підтримку в час розлуки.

Матусю! Я тебе люблю!

За тебе Бога я молю,

Щоб ти завжди була здорова,

Оптимістична, кольорова!

Як квіточка, щоб розцвітала

І щастя всім ти дарувала!

***

Привітання для мами

Привітання для мами

Усміхається сонце ласкаве,

Буйним колосом квітне земля,

У нас сьогодні свято –

День народження мама стрічає.

У цей день, наша рідна матусю,

Хочемо бачити радість твою,

Хочемо ми душу тобі віддати,

Як віддала ти нам свою.

Ти до нас уставала ночами

Я носила ти нас на руках,

Тільки ми зрозуміли з роками

Чому сльози були на очах

***

З днем народження, матусю!

Низенько я тобі вклонюся.

Побажаю лиш добра,

Щоб щасливою була.

Років довгих, миру та кохання,

Щоб здійснилися всі бажання.

Хай Янгол поруч йде з тобою

І береже тебе від болю.

Здоров’я, щоб не покидало.

Щастя лиш твоє зростало.

Дякую тобі, рідненька,

Ти найкраща у світі ненька.

***

Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці.

І що спокійно тобі невсипущий лиш сниться.

Ми з тобою завжди нерозлучні до віку,

Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.

Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,

Хай тебе обминають і біди й горе.

Щоб здоров’я було, щоб жила не тужила,

Того щастя найбільше в житті заслужила.

Нехай для тебе не згасає сонце,

Не віють в душу холоди.

Хай жито на столі й Бог на небі

Тебе завжди рятують від біди!

Поздравления с днем рождения для мамы в прозе

Життя як розмальовка – може бути чорно-білою, а можна взяти фарбі й розмалювати її, зробивши яскравою і барвистою! Я хочу, матусю, щоб завжди під рукою у тебе було багато способів і фарб для розмальовування свого життя у всі кольори веселки! Нехай життя буде як злітна смуга: тільки вгору, тільки вперед, без катастроф і потрясінь! Бажаю тобі досягти задуманого всього! Удачі, везіння та успіху у всіх починаннях! Живи й насолоджуйся кожним днем, радій, веселися й отримуй задоволення! Будь здорова, з днем народження!

***

З днем народження, люба мамо! Нехай не лякають тобі роки, які спливають. Кращої мами у світі я не знаю! Тож будь завжди молода душею. Нехай здоров'я з кожним роком міцніє, частіше відпочивай. Нехай у твоїх очах палає вогонь. Нехай здійснюються усі твої мрії. Нехай буде достаток і нехай у всій тобі готова удача.

***

Мила моя й улюблена матуся, найближча і найрідніша мені людина. З днем народження! Будь завжди здоровою, щасливою, коханою, такою ж веселою і провісною. Спасибі тобі за все, що ти для мене робила і робиш. Бажаю, щоб ти радувала всю нашу сім'ю своєю красивою посмішкою ще дуже багато років. Знай, що ми тебе любимо! Зі святом, матусю!

***

Мамочка рідна! Немає людини ближче і дорожче, ніж ти. Сьогодні твій день народження. Мені хочеться побажати тобі довгого життя, повного розуміння і любові, щирої радості й підтримки близьких! Спасибі тобі за турботу, роки нескінченного щастя і душевної тепла, мудрі поради, прагнення завжди розуміти й прийти на допомогу! Нехай все у тебе буде чудово! Бережи себе і пам’ятай, що ми всі тебе дуже любимо.

Поздравление с днем рождения для мамы / Фото "Pexels"

Моя прекрасна матуся, вітаю тебе з днем народження! Від щирого серця хочу побажати тобі прекрасного настрою, чудових вражень, міцного здоров'я. Нехай усі твої надії виправдаються, мрії здійсняться, як за помахом чарівної палички. Нехай кожен день приносити радість, тепло і натхнення. Бажаю тобі величезного щастя!

***

Дорога моя, сьогодні особливий день. День твого народження. І все, чого я хочу побажати тобі, – це щастя, радість, удача, а головне, здоров’я. Ти моя опора. І я кажу тобі спасибі за те, що ти давала мені все, про що тільки можна мріяти. Твої турбота і підтримка були безмежні, так само як і моя любов до тебе. Будь же найщасливішою на світі, рідна!

***

Мила мамуся, ми щасливі висловити тобі слова любові й вдячності в день твого народження. Бажаємо тобі, наша рідна, завжди бути здоровою, активною, діяльною, сучасною й красивою. Нехай твій будинок завжди буде джерелом тепла і затишку для нас, дітей, нехай Бог нагородить тебе довголіттям і успіхом у всіх починаннях.

***

Наша пташка, матуся, рідна! Дякую тобі що ти в цей день з’явилася на цьому світі, спасибі, що подарувала нам життя. Ми дуже тебе любимо і даруємо найтепліші побажання у твій день Народження. Нехай кожен день буде переповнений ласкою і турботою, позитивним і радісними моментами. Зі Святом, мамо!

Картинки-поздравления с днем рождения для мамы

Картинки-поздравления с днем рождения для мамы / Фото "Joy Pup"

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Поздравления с днем рождения для мамы в картинках 2022 / Фото из открытых источников

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