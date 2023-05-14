День матери 2023: самые нежные поздравления в картинках
Каждый год во второе воскресенье мая в Украине празднуют нежный и трогательный праздник – День матери. В этот день хочется поздравить самого родного человека и поблагодарить его за жизнь. Мы собрали прекрасные поздравления с Днем матери в картинах.
Один из самых теплых праздников в году – это День матери. В этот день мы выражаем благодарность и уважение мамам за все, что они для нас сделали. 24 Канал подготовил милые картинки-поздравления с Днем матери.
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Картинки-поздравления с Днем матери
С Днем матери / Фото Радио Максимум
С Днем матери / Фото Коралли.инфо
С Днем матери / Фото Yakesviato
С Днем матери / Фото Amazing Ukraine
С Днем матери / Фото Amazing Ukraine
С Днем матери / Фото Федерация профсоюзов Волыни
С Днем матери / Фото Бориславский городской совет
С Днем матери / Фото Дядьковицкая ТГ