День ангела Тараса: поздравления в прозе и стихах для самых родных
10 марта следует поздравить Тарасов с именинами, ведь они празднуют свой День ангела. Имя Тарас имеет древнегреческое происхождение и означает "волнить".
День ангела отмечают 5 раз в год. А именно в следующие дни: 10 марта, 22 марта, 20 июня, 15 августа и 25 октября. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений с именинами для Тарасов в стихах и прозе для ваших самых родных людей.
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Поздравления с Днем ангела Тараса – стихи
В День ангела желаю тебе любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!
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Тараса с днем прекрасным я поздравляю
И от всего сердца пожелаю,
Чтобы были праздники частые –
Пышные, щедрые и прекрасные.
Мир в сердце пусть властвует,
Согласие и утешение дарит.
Весело душа пусть поет
Каждый миг пусть вдохновляет.
Поздравление с Днем ангела Тараса в стихах / Фото Pinterest
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Сильный, мужественный и простой,
Одним словом – молодой!
Ты самый лучший у нас в мире,
Просто чудо – ты такой!
Тарас, тебя поздравляем
С Днем ангела твоим,
И тебе одно желаем –
Будь всегда ты золотым!
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В день весенний греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Тарасу помогает,
Ангел покровитель!
Поздравление с Днем ангела Тараса – проза
Тарас, поздравляю тебя с праздником! Желаю исполнения всех мечтаний! Множество возможностей и отсутствие каких-либо препятствий в жизни! Крепкое здоровье, счастливая душа и большое сердце. Пусть все получается лучше!
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Дорогой Тарас, с Днем ангела! Твой ангел подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор небесных подарков в жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе родители. Пусть у тебя все получается!
Поздравление с Днем ангела Тараса в прозе / Фото Pinterest
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Поздравляю с Днем ангела тебя, Тарас! Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, а в работе ждал тебя успех и удача. Пусть свет и тепло будут в сердце твоем постоянно!
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От всего сердца поздравляю тебя, Тарас, с Днем ангела! Желаю ярких звезд на небе, которые будут освещать твой путь к мечтам! Пусть теплые чувства любви будут в сердце твоем! Осуществление всех мечтаний, крепкого здоровья, добра, безграничного счастья и всего лучшего!
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Желаю, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-Хранитель оберегал и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и укрывал своим крылом! Пусть в твоей жизни будет больше света и добра! С Днем ангела, Тарас!