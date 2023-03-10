День ангела Тараса: поздравления в прозе и стихах для самых родных

10 марта следует поздравить Тарасов с именинами, ведь они празднуют свой День ангела. Имя Тарас имеет древнегреческое происхождение и означает "волнить".

День ангела отмечают 5 раз в год. А именно в следующие дни: 10 марта, 22 марта, 20 июня, 15 августа и 25 октября. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений с именинами для Тарасов в стихах и прозе для ваших самых родных людей.

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Поздравления с Днем ангела Тараса – стихи

В День ангела желаю тебе любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

***

Тараса с днем прекрасным я поздравляю

И от всего сердца пожелаю,

Чтобы были праздники частые –

Пышные, щедрые и прекрасные.

Мир в сердце пусть властвует,

Согласие и утешение дарит.

Весело душа пусть поет

Каждый миг пусть вдохновляет.



Поздравление с Днем ангела Тараса в стихах / Фото Pinterest

***

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом – молодой!

Ты самый лучший у нас в мире,

Просто чудо – ты такой!

Тарас, тебя поздравляем

С Днем ангела твоим,

И тебе одно желаем –

Будь всегда ты золотым!

***

В день весенний греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть Тарасу помогает,

Ангел покровитель!

Поздравление с Днем ангела Тараса – проза

Тарас, поздравляю тебя с праздником! Желаю исполнения всех мечтаний! Множество возможностей и отсутствие каких-либо препятствий в жизни! Крепкое здоровье, счастливая душа и большое сердце. Пусть все получается лучше!

***

Дорогой Тарас, с Днем ангела! Твой ангел подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор небесных подарков в жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе родители. Пусть у тебя все получается!



Поздравление с Днем ангела Тараса в прозе / Фото Pinterest

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Поздравляю с Днем ангела тебя, Тарас! Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, а в работе ждал тебя успех и удача. Пусть свет и тепло будут в сердце твоем постоянно!

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От всего сердца поздравляю тебя, Тарас, с Днем ангела! Желаю ярких звезд на небе, которые будут освещать твой путь к мечтам! Пусть теплые чувства любви будут в сердце твоем! Осуществление всех мечтаний, крепкого здоровья, добра, безграничного счастья и всего лучшего!

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Желаю, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-Хранитель оберегал и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и укрывал своим крылом! Пусть в твоей жизни будет больше света и добра! С Днем ангела, Тарас!