Поздравления с Днем ангела Марии: самые теплые пожелания в стихах и прозе

Сегодня, 8 сентября, девушки и женщины по имени Мария отмечают именины. Так звали мать Иисуса. Это имя походит от древнееврейского языка, а переводится оно как желанная, легкая и беззаботная.

По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений для именинниц. Лучшие пожелания в стихах и прозе – ищите дальше.

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Поздравления с именинами в стихах

***

Праздников в мире много.

Но только для Марии сегодня один

Милейше всех:

Поздравлений и дружеский смех

Все тебе, все для тебя!

Смотрит ангел с неба,

На твой веселый праздник,

И будто хочет напомнить,

Что заместитель у тебя есть,

По имени, как и твое.

Он тебя оберегает,

Любит и предостерегает:

Добра будь и люби Бога,

И молись к святому

И каждый день своих именин,

Будь счастлива вместе с ним!

***

С Днем ангела Марию поздравляем,

Счастья и судьбы тебе мы желаем,

Здоровья, небесной благодати,

Мира и согласия всегда в доме.

Пусть любовь неугасимо светит,

Пусть судьба радостно поет,

Для тебя все лучшие цветы

И самые красивые слова.

***

Поздравляю с именинами Марии,

Желаю пусть исполнятся заветные мечты,

Чего не хватает – пусть прибудет,

Пусть в жизни все, что нужно, будет!

Пусть в вазу ставит "кто-то" всегда букет цветов,

Да будет хорошая судьба и любовь!

***

Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,

А Господь подарит судьбу мечты,

В день именин пусть сердце переполнят чувства,

Душа от счастья воспылает и обрадуется,

Здоровья еще желаем на сотню лет,

В любви и обилии процветания,

Пусть в этот день раздаются со всех сторон,

С Днем ангела Марии лучшие поздравления!

***

Сегодня, дорогая Мария,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете лучше,

Только тебе все комплименты!

Пусть блестят твои глаза,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было только в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

***

Сегодня в твой День Ангела мы хотим пожелать:

Чтобы в жизни твоей было много праздника,

И чтобы воодушевление и здоровье ты имела всю жизнь!

Пусть Мария святая заботится о тебе,

Охраняет от беды, удовлетворяет все твои нужды.

Добром наполнится твое бытие, исполнятся все мечты,

Шагай с мудростью в жизнь, этого желают тебе родные!

Поздравления с именинами в прозе

***

Этот день словно создан для подарков и цветов – поздравлять тебя, Мария, уже готов целый мир. Желаю, чтобы сбылись все твои мечты, чтобы ты всегда шагала жизненной тропой с успехом и удачей. Пусть любовь дарит милость, веру, нежность и тепло. Чтобы жила ты, как в сказке, чтобы в мир несла добро!

***

Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была потрясающе увлекательной и искристо яркой! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, отличное самочувствие и полное удовлетворение в душе!

***

Поздравляю с именинами! Пусть твоя небесная покровительница будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, она – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, она тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Дорогая, с Днем ангела! Твоя небесная покровительница подарила тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор подарков и гордится тем именем, которое дарили тебе родители. Поздравляю с праздником!

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Поздравляю тебя с именинами! В День ангела желаю, чтобы ты всегда оставалась на высоте. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего! Не переставай мечтать, и твои желания обязательно сбудутся.

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Милая Мария! В этот замечательный день именин желаю оставаться такой же замечательной, эффектной, шикарной, элегантной, неотразимой женщиной. Пусть с каждым годом все твои лучшие качества становятся еще ярче. Ты самая лучшая!