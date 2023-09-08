Поздравления с Днем ангела Марии: самые теплые пожелания в стихах и прозе
Сегодня, 8 сентября, девушки и женщины по имени Мария отмечают именины. Так звали мать Иисуса. Это имя походит от древнееврейского языка, а переводится оно как желанная, легкая и беззаботная.
По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений для именинниц. Лучшие пожелания в стихах и прозе – ищите дальше.
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Поздравления с именинами в стихах
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Праздников в мире много.
Но только для Марии сегодня один
Милейше всех:
Поздравлений и дружеский смех
Все тебе, все для тебя!
Смотрит ангел с неба,
На твой веселый праздник,
И будто хочет напомнить,
Что заместитель у тебя есть,
По имени, как и твое.
Он тебя оберегает,
Любит и предостерегает:
Добра будь и люби Бога,
И молись к святому
И каждый день своих именин,
Будь счастлива вместе с ним!
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С Днем ангела Марию поздравляем,
Счастья и судьбы тебе мы желаем,
Здоровья, небесной благодати,
Мира и согласия всегда в доме.
Пусть любовь неугасимо светит,
Пусть судьба радостно поет,
Для тебя все лучшие цветы
И самые красивые слова.
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Поздравляю с именинами Марии,
Желаю пусть исполнятся заветные мечты,
Чего не хватает – пусть прибудет,
Пусть в жизни все, что нужно, будет!
Пусть в вазу ставит "кто-то" всегда букет цветов,
Да будет хорошая судьба и любовь!
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Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,
А Господь подарит судьбу мечты,
В день именин пусть сердце переполнят чувства,
Душа от счастья воспылает и обрадуется,
Здоровья еще желаем на сотню лет,
В любви и обилии процветания,
Пусть в этот день раздаются со всех сторон,
С Днем ангела Марии лучшие поздравления!
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Сегодня, дорогая Мария,
Лови приятные моменты!
Нет никого на свете лучше,
Только тебе все комплименты!
Пусть блестят твои глаза,
Цветет улыбка на устах!
Пусть дарит мир цветные краски,
А все, что было только в мечтах,
Легко в реальность воплотится!
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Сегодня в твой День Ангела мы хотим пожелать:
Чтобы в жизни твоей было много праздника,
И чтобы воодушевление и здоровье ты имела всю жизнь!
Пусть Мария святая заботится о тебе,
Охраняет от беды, удовлетворяет все твои нужды.
Добром наполнится твое бытие, исполнятся все мечты,
Шагай с мудростью в жизнь, этого желают тебе родные!
Поздравления с именинами в прозе
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Этот день словно создан для подарков и цветов – поздравлять тебя, Мария, уже готов целый мир. Желаю, чтобы сбылись все твои мечты, чтобы ты всегда шагала жизненной тропой с успехом и удачей. Пусть любовь дарит милость, веру, нежность и тепло. Чтобы жила ты, как в сказке, чтобы в мир несла добро!
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Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была потрясающе увлекательной и искристо яркой! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, отличное самочувствие и полное удовлетворение в душе!
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Поздравляю с именинами! Пусть твоя небесная покровительница будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, она – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, она тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Дорогая, с Днем ангела! Твоя небесная покровительница подарила тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор подарков и гордится тем именем, которое дарили тебе родители. Поздравляю с праздником!
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Поздравляю тебя с именинами! В День ангела желаю, чтобы ты всегда оставалась на высоте. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего! Не переставай мечтать, и твои желания обязательно сбудутся.
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Милая Мария! В этот замечательный день именин желаю оставаться такой же замечательной, эффектной, шикарной, элегантной, неотразимой женщиной. Пусть с каждым годом все твои лучшие качества становятся еще ярче. Ты самая лучшая!