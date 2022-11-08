День ангела Дмитрия: искренние слова в прозе и стихотворении, приветствие в смс для именинника

8 ноября День ангела отмечают мужчины с именем Дмитрий. Они чрезвычайно настойчивы и целеустремлены, а их глаза сияют от счастья, когда они достигают того, чего желают. Это имя по древнегреческому языку означает "хлебороб" и довольно популярно в Украине, еще со времен Руси так называли даже князей и царей.

Как правило, все мальчики еще с детства обладают прекрасной интуицией, коммуникабельностью и дружелюбием. На него можно положиться, потому что он никогда не подведет. Мы собрали для вас отличные поздравления в стихах, прозе и смс, чтобы вы могли поздравить с именинами Дмитрия, отмечает 24 канал.

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С Днем ангела Дмитрия – поздравления в стихах

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказати таке: Дмитро, ти моє дитя!

***

Твоє ім'я Дмитро – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

Нехай на нього завжди буде твоя надія!

***

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

Поздравления в стихах с Днем ангела Дмитрия / Фото Canva

Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у цілому світі,

Просто чудо – ти такий!

Тебе Дмитро ми всі вітаємо,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

Приветствие в прозе с Днем ангела Дмитрия

Дмитрику, від щирого серця вітаю тебе! Нехай буде барвистим і добрим світ навколо, нехай будуть поруч надійні та дорогі серцю люди, нехай душа твоя завжди прагне до щастя і високих цілей, нехай серце любить і наповнюється натхненням, нехай новий день приносить високий успіх і безсумнівну удачу!

***

З Днем ангела Дмитро! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

***

Дмитре, дозволь від щирого серця побажати тобі сьогодні здоров'я, мужності, відваги та великих успіхів у житті. Нехай друзі завжди будуть з тобою, щоб підтримати в скрутну хвилину і порадіти в години радості. Іди по життю з високо піднятою головою і не дозволяй собі ніяким обставинам згорнути з наміченого шляху. З Днем ангела!

С днем ангела Дмитрия – поздравление в прозе / Фото Unsplash

Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

***

Дмитро, зі святом! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, красивий, удачливий, налаштований на позитив і завжди з відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень! Бажаю завжди бути таким же енергійним і веселим, оптимістичним і красивим, жвавим і спритним, розумним і кмітливим, чарівним і уважним, чудовим і чарівним. Нехай тобі щастить, хай близькі оточують тебе любов'ю, нехай щастя твоє завжди буде поруч. Успіхів тобі та здоров'я!

***

Діма, Я бажаю, щоб ти завжди крокував по життю бадьоро і впевнено, досягаючи всіх поставлених цілей! Нехай твій кар'єрний шлях буде блискучим, друзі – вірними, а здоров'я — міцним! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов, мир і затишок! Будь оптимістом і завжди вір в краще!

День ангела Дмитрия – поздравление в смс

Дмитро, нехай крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Я хочу тобі побажати, щоб у твоєму житті не було місця для помилок і неправильних рішень. Нехай кожне сказане тобою слово матиме безмежну силу і владу. Дмитре, будь вірним своїм бажанням і прагненням!

***

В іменини ми бажаємо

Щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел покровитель!

Поздравление с Днем ангела Дмитрия в смс.

Дмитро, вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.

***

Дмитре, ми тебе вітаємо,

З Днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти щасливим!

***

Дмитре, дорогий, вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати сили й мужності, рішучості та розважливості, відваги й здоров’я, вірного кохання, благородних вчинків, високих цілей та справжнього щастя.