Поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах: лучшие слова от всего сердца

28 марта отмечают Чистый четверг католики, которые будут праздновать Пасху уже в это воскресенье, 31 марта. В этот день заведено очищаться не только физически, но и духовно.

День рекомендуется провести в спокойствии и в очищении мыслей. Также в Чистый четверг люди поздравляют друг друга, напоминая, что светлый праздник Пасхи уже скоро.

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Чистый четверг – это светлый праздник, который имеет много обычаев: уборка дома, прием водных процедур и тому подобное. Праздник призван дарить душе молодость, а телу здоровье.

В четверг Иисус собрал всех апостолов на Тайную вечерю. Перед началом трапезы он омыл всем ноги, показав свое смирение и любовь. Именно с этого дня пошла традиция все омывать в доме. А вино и хлеб во время богослужения употребляют, имея в виду тело и кровь Господа.



Поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах / Фото Pinterest

Чистый четверг для многих является днем, когда начинают готовиться к Пасхе – пекут куличи и красят яйца.

Мы подготовили для вас поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах, чтобы вы смогли поздравить всех своих близких и напомнить о скором приходе Христова Воскресения.

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – грусть. Пусть в твоей жизни не будет больше места для обид и плохих слов, а праздник Пасхи подарит добрую надежду и удачу.

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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и в мыслях навести порядок. Пусть все дела удаются, все мечты осуществляются, а в душе остается место для новых планов. Удачи, здоровья, легких и интересных дорог!

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С Чистым четвергом я поздравляю! Желаю, чтобы твой дом наполнился чистотой, чтобы в нем никогда не было места обидам или спорам, чтобы все были в мире и согласии. Чтобы было только место для любви, уюта и тепла.

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Поздравляю с Чистым четвергом! В этот день желаю вынести из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнется новая история твоей жизни, которая будет наполнена лишь счастьем, любовью и радостью!

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В Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в лучшее!



Поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах / Фото Pinterest

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

Очисти душу в день этот светлый,

К небу глаза подними,

Пусть сердце любовью цветет,

Духовные крылья развернет.

Господь всех благословляет

На счастье, радость на добро.

В Чистый Четверг себя познаем,

чтобы дерево жизни цвело.

***

Водой родниковой, чистой,

Прозрачной, словно серебристой,

Смываю все темное, нечистое,

Чтобы сердце согрелось расхристанное.

В Чистый Четверг помолимся

И пасхой благословимся,

Чтобы радость приходила светлая,

Как ветка черешни расцветшая.

***

Поздравляю с Чистым Четвергом!

Желаю всем смести печали,

Пусть будет радостно кругом,

Болезни и беды уходят подальше.

Пусть небо нас всех простит

И очистит души лучезарно.

Молитва в сердцах звенит

Прекрасным Божьим благовестом.

***

В Чистый Четверг рано встану,

В небо голубое посмотрю,

Сердце и душу открою,

Лицо белое умою.



Богу за всех помолюсь,

От зла и бед открещусь,

Счастья и добра загадаю,

Пасху светлую встречаю.

Поздравляем всех со светлым Чистым четвергом! Присылайте поздравления родным и близким в прозе и стихах и передавайте этими искренними словами всю свою любовь!