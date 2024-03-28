Поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах: лучшие слова от всего сердца
28 марта отмечают Чистый четверг католики, которые будут праздновать Пасху уже в это воскресенье, 31 марта. В этот день заведено очищаться не только физически, но и духовно.
День рекомендуется провести в спокойствии и в очищении мыслей. Также в Чистый четверг люди поздравляют друг друга, напоминая, что светлый праздник Пасхи уже скоро.
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Чистый четверг – это светлый праздник, который имеет много обычаев: уборка дома, прием водных процедур и тому подобное. Праздник призван дарить душе молодость, а телу здоровье.
В четверг Иисус собрал всех апостолов на Тайную вечерю. Перед началом трапезы он омыл всем ноги, показав свое смирение и любовь. Именно с этого дня пошла традиция все омывать в доме. А вино и хлеб во время богослужения употребляют, имея в виду тело и кровь Господа.
Поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах / Фото Pinterest
Чистый четверг для многих является днем, когда начинают готовиться к Пасхе – пекут куличи и красят яйца.
Мы подготовили для вас поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах, чтобы вы смогли поздравить всех своих близких и напомнить о скором приходе Христова Воскресения.
Поздравления с Чистым четвергом в прозе
В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – грусть. Пусть в твоей жизни не будет больше места для обид и плохих слов, а праздник Пасхи подарит добрую надежду и удачу.
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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и в мыслях навести порядок. Пусть все дела удаются, все мечты осуществляются, а в душе остается место для новых планов. Удачи, здоровья, легких и интересных дорог!
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С Чистым четвергом я поздравляю! Желаю, чтобы твой дом наполнился чистотой, чтобы в нем никогда не было места обидам или спорам, чтобы все были в мире и согласии. Чтобы было только место для любви, уюта и тепла.
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Поздравляю с Чистым четвергом! В этот день желаю вынести из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнется новая история твоей жизни, которая будет наполнена лишь счастьем, любовью и радостью!
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В Чистый четверг, поздравляю с праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть уйдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в лучшее!
Поздравления с Чистым четвергом в прозе и стихах / Фото Pinterest
Поздравления с Чистым четвергом в стихах
Очисти душу в день этот светлый,
К небу глаза подними,
Пусть сердце любовью цветет,
Духовные крылья развернет.
Господь всех благословляет
На счастье, радость на добро.
В Чистый Четверг себя познаем,
чтобы дерево жизни цвело.
***
Водой родниковой, чистой,
Прозрачной, словно серебристой,
Смываю все темное, нечистое,
Чтобы сердце согрелось расхристанное.
В Чистый Четверг помолимся
И пасхой благословимся,
Чтобы радость приходила светлая,
Как ветка черешни расцветшая.
***
Поздравляю с Чистым Четвергом!
Желаю всем смести печали,
Пусть будет радостно кругом,
Болезни и беды уходят подальше.
Пусть небо нас всех простит
И очистит души лучезарно.
Молитва в сердцах звенит
Прекрасным Божьим благовестом.
***
В Чистый Четверг рано встану,
В небо голубое посмотрю,
Сердце и душу открою,
Лицо белое умою.
Богу за всех помолюсь,
От зла и бед открещусь,
Счастья и добра загадаю,
Пасху светлую встречаю.
Поздравляем всех со светлым Чистым четвергом! Присылайте поздравления родным и близким в прозе и стихах и передавайте этими искренними словами всю свою любовь!