С праздником вас, дорогие женщины: атмосферные открытки-поздравления с 8 марта
Международный женский день, который отмечается сегодня, – важный праздник для каждой женщины. 8 марта традиционно во многих странах мира вспоминаются митинги, которые проходили в XIX и XX веках. Тогда женщины выходили на улицы за свои права.
Акции протеста происходят до сих пор, в частности 8 марта. Ведь в мире еще пока существуют гендерное неравенство, сексизм, мизогиния и насилие. Хотя советская пропаганда изрядно постаралась, чтобы об этих вещах меньше говорили. Она сделала Международный женский день праздником весны и красоты.
Поздравляем с праздником Лучшие поздравления в картинках с Международным женским днем для бабушек
Однако стереотипы, которые прижились и в Украине, понемногу уходят в прошлое. Все чаще поднимается вопрос прав женщин. Сейчас они имеют возможность голосовать на выборах и защищать свою страну на фронте, но в некоторых профессиях до сих пор получают меньшую заработную плату, чем мужчины. Поэтому борьба продолжается.
По случаю 8 марта LifeStyle 24 сделал замечательную подборку открыток-поздравлений. Отправьте их своим самым родным женщинам в этот день.