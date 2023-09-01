Поздравления с 1 сентября: лучшие картинки и праздничные открытки для школьников и учителей

Сегодня в Украине важный день – начало нового учебного года. Школьники и учителя возвращаются в школу. Поздравьте с праздником сегодня тех, кто делает новый шаг на пути к обучению.

Сегодня, 1 сентября, в украинских школах раздается Первый звонок. И хотя многие учебные заведения разрушены российскими оккупантами, школьники продолжают получать образование.

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24 Канал подобрал картинки-поздравления, с которыми можно обратиться в этот день ко всем причастным. Даже война не сможет отменить праздник 1 сентября и Дня знаний, поэтому не забудьте поздравить своих близких.

Поздравления с 1 сентября



Поздравления с 1 сентября / Фото "Радио Максимум"

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Желаю сил, рвения, настойчивости и целеустремленности, желаю познавательных уроков, шумных перемен, увлекательных путешествий по разным странам и интересных знакомств с великими людьми истории, желаю интересных экспериментов и веселых конкурсов, а также отличного настроения и максимума успехов в этом учебном году. С 1 сентября!



Поздравления с 1 сентября / Фото "Радио Максимум"



Поздравления с 1 сентября / Фото "Радио Максимум"

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День знаний – отличный праздник и веселый. Я искренне поздравляю и желаю, чтобы этот учебный год подарил множество возможностей проявить свои способности и таланты, желаю твердых знаний и высоких успехов, добрых товарищей и бесконечного энтузиазма, активной деятельности и крепкого здоровья.



Поздравление с 1 сентября / Фото "Філіжанка кави"



Поздравление с 1 сентября / Фото "Філіжанка кави"

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Вот и настал праздник – 1 сентября! Тебе пора отправляться в школу, в новый класс, к новым знаниям! Пусть удача будет к тебе особенно благосклонна, желаю тебе всегда быть среди тех, кем педагоги искренне гордятся! Улыбайся, не унывай и пусть сбудутся все твои желания!



Поздравление с 1 сентября / Фото "Філіжанка кави"