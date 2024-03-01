Для родных и друзей: самые искренние поздравления в прозе и стихах с первым днем весны
Сегодня празднуем первый день весны. Интересно, что его связывают с древней легендой о молодом парне и девушке, которая носила имя Солнце.
Юноше удалось спасти красавицу от злого змея, который как-то ее похитил. Дело в том, что существо хотело, чтобы мир накрыла тьма. Парень, к сожалению, погиб, однако его храбрость подарила людям свет и радость. А первые весенние цветы прорастают на месте, где была кровь спасителя.
Еще немножко поздравлений Пусть тепло придет в каждый дом: волшебные картинки-поздравления с первым днем весны для близких
По случаю 1 марта LifeStyle 24 публикует красивые поздравления в прозе и стихах. Пусть эти теплые слова принесут свет и тепло в ваши дома, украинцы.
Первый день весны: поздравления в стихах
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
***
З першим днем весни,
З теплим вітерцем,
З маленьким шаленим
Дзвінким струмком.
Нехай приходять знову
Казкові сни,
Радість та любов,
З першим днем весни!
***
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
***
До мого вікна
Підійшла весна,
Розтопилася на шибці
Квітка льодяна.
Крізь прозоре скло
Сонечко зайшло
І поклало теплу руку
На моє чоло.
Видалось мені,
Що лежу я в сні,
Що співає мені мати
Золоті пісні,
Що мене торка
Ніжна і легка,
Наче те весняне сонце,
Мамина рука.
***
Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!
Первый день весны: поздравления в прозе
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!
***
Весна пришла к нам, рассыпав вокруг жемчужины росы и смело проложив путь солнечным лучам. Это время, когда природа пробуждается к жизни, а сердца наполняются весенним теплом. Желаю вам, мои дорогие, взглянуть на мир по-новому, сохранить в себе всю ту свежесть и энергию, что несет с собой весна, и двигаться вперед с уверенностью и радостью!
***
Пусть весна постучится в ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будут на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и почтительность. Желаю, чтобы каждое утро вы просыпались с удовольствием, вдыхая полной грудью новый день. С первым днем весны!
***
В начале весны хочется пожелать успехов во всех делах, которые хочешь начать: от маленьких бытовых до грандиозных проектов на работе. Пусть тебе во всем везет: в любви, лотерейных розыгрышах, на работе, учебе и во всех сферах жизни. Пусть весна подарит головокружительное счастье и крепкое-крепкое здоровье!
***
Друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Пусть она принесет тепло, которое нежно согреет ваши души и наполнит сердца целебным огнем. Пусть дни будут солнечными и радостными, наполненными любовью и счастьем.