Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является самым благоприятным для бракосочетания осенью, ведь с давних времен большинство свадеб проводили в послепраздничный период, когда нет поста. Этот день считается семейным, когда все вместе собираются за праздничным столом и проводят время вместе. По случаю этого светлого праздника предлагаем вам подборку поздравлений в стихах, прозе и смс для родных, отмечает 24 канал.

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Поздравления в стихах с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний – Покрова, святий.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Нехай Богородиця тебе оберігає,

від неприємностей і бід остерігає.

Подарує нехай Марія процвітання,

зміцнить в серці віру, сподівання.

І мир нехай живе, в Україні й в окрузі,

а кожному Господь воздасть по заслузі.

Нехай у кожного за плечем янголятко літає.

Нехай від всіх печалей і горя зберігає!

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах / Фото из открытых источников

Богородице Маріє –

Найкраща з усіх людей!

Твоя ласка чуда діє

Від віків на Україні,

Ти ключ маєш золотий

Від сердець усіх людей.

В сіру осінь чи зимою

До осель наших прилинь!

Стань нам літом чи весною,

Обмий чистою росою,

Пригорни нас до грудей, –

І ніколи не покинь!

Благослови, Пречиста Діво,

Царице неба і землі,

Тисячолітню Україну,

Скріпи її духовну силу.

Щиро молитися Тобі –

Царице неба і землі.

***

Бажаю, щоб Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

Й підтримав у життєвих битвах.

***

На світанку Покрова настануть

І в цей день і в цю годину

Нехай тільки краще настане

Для православних всіх зараз!

Нехай вірою повняться, надією,

Смиренням вірні серця!

Нехай буде все, як було раніше

І щастя буде без кінця!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

Поздравления в прозе с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай світ до тебе буде добрий, нехай кожен день залишає за собою гарний сюжет щастя, нехай кожна справа обертається благом, нехай кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб всі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги й прикрості.

***

Тебе, твоїх рідних, друзів і знайомих, щиро вітаю зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! У житті буває годинник випробувань, коли ми падаємо духом і втрачаємо надію. Тож нехай милість небесної заступниці вдихне в нас сили! Бажаю тобі цього свята, щоб вона, Пресвята Богородиця, допомагала тобі завжди й всюди. Нехай твоє серце буде завжди чистим, а душа сповнена віри, надії та любові!

***

Сьогодні Покров Пресвятої Богородиці. З усього серця поспішаємо вас привітати з цим великим святом і побажати міцної віри, любові та здоров’я. Бажаємо, щоб мирські турботи не дали вам зійти зі шляху істинного, а покров і захист, яку дала нам сама Пресвята Богородиця нехай оберігають вас своє життя і рятують від бід і напастей.

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе / Фото из открытых источников

Я поспішаю привітати вас з чудовим і світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати вам світла в житті, добра, захисту від будь-яких смутків і печалей. Щоб ваше життя було легким, як у нас легко на серці сьогодні. Щоб добро у вашій душі палало так яскраво, як церковні свічки й ваша сьогоднішня щедрість до знедолених супроводжувала вас щодня.

***

З Покривом земля вкривається снігом. Це Богородиця надсилається нам захист. Нехай ваша душа буде такою ж чистою і білосніжною, як перший сніг. Побільше вам радості, поменше печалі й негод. Нехай фортуна буде до вас прихильною, а дім буде повною чашею.

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У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважалася заступницею і покровителькою відзначається національне свято – День козацтва. Я щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попередників – запорожців, бажаю здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої Батьківщини. Щастя всім, радощів та добробуту!

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Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості й добрі долі. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы – смс для родных и друзей

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю благодаті в житті, любові в серці, гармонії в душі й надійного покриву від всіх негод, бід, образи й злості.

Смс-поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

Бажаю, щоб Богоматір

Тебе все життя оберігала,

Щоб не давала сумувати

І від проблем укривала.

***

Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від бід, злих думок і вчинків. Бажаю Вам, щоб серце було наповнене любов’ю до близьких, душа раділа волі, а думки були благими й чистими!

***

Бажаємо на Покрову вам

Щастя і добра,

Благословіння Діви,

Й сердечного тепла!

Смс-поздравления с праздником Покрова / Фото из открытых источников

У Покров Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, нехай душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!