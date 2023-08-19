Поздравление с праздником Яблочного Спаса в прозе: самые родные теплые слова

Яблочный Спас – великий христианский праздник, которого все с нетерпением ждут. Оно выпадает на 19 августа. Поздравьте своих близких и родных с таким хорошим днем.

На Яблочный Спас верующим принято посещать службу в храмах, а также освящать яблоки, груши, виноград и сливы. Хозяйки делают выпечку на основе яблок. В этот день многие молятся и просят Бога о здоровье. 24 Канал собрал красивые поздравления с Яблочным Спасом в прозе.

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Поздравление с Яблочным Спасом в прозе

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, да будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.

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Пусть Второй Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

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Я хочу поздравить вас с Яблочным Спасом, а также пожелать всего наилучшего. В этот жаркий и столь замечательный день мне хочется пожелать вам море улыбок и радости. Хочу пожелать вам исключительно всего лучшего, потому что по-другому в этот праздничный день и быть не может. А еще начинайте запасаться яблочками, потому что осень уже начинает вступать в свои права. А там уже и до зимы не далеко, так что яблочки вам точно пригодятся. Удачного вам празднования! Всех благ вашей семье.

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Поздравляю с этим светлым и поистине большим праздником! Пусть Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дающий надежду и веру, поэтому наслаждайтесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!



Яблочный Спас / Фото Pinterest

Поздравляю всю вашу семью с Яблочным Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.

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Мне очень хочется поздравить вас с праздником, который сегодня отмечают в нашей стране. Этот праздник считается одним из самых почитаемых, поэтому я не могу оставить вас без приветствия. Речь идет о Яблочном спасе, который по-другому можно назвать как Преображение Господне. Хочу пожелать мира вашего дома, а также изобилия вашей семьи. Проведите этот день по добрым делам, потому что этот праздник предполагает именно такое светлое и доброе отношение ко всем. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, которое не будет вас подводить никогда в вашей жизни. Пусть этот праздничный день подарит вам множество радости и положительных эмоций. А еще начинайте готовиться к осеннему сезону, потому что он уже не за горами, а согласно традициям православных славян именно после Яблочного Спаса начинает вступать в свои права осень.

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Поздравляю с праздником Другого Яблочного Спаса и Преображения Господня! Желаю вам изменяться к лучшему, становиться более высокодуховными, с каждым днем превращать свой внутренний мир и совершенствоваться. Желаю здоровья, радости, надежды, веры, любви и довольства.



С Яблочным Спасом / Фото Vitannya.in

Да хранит вас Господь в этот день и на протяжении всего жизненного пути. Пусть вера помогает вам преодолевать неудачи судьбы. Пусть в вашу жизнь вносятся только светлые, ясные и солнечные события, а рука ангела-хранителя чувствуется повсеместно. Пусть искренняя и духовная чистота не покидает вас в личных отношениях, а люди окружают вас преданными и надежными.

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Поздравляем всех христиан с одним из самых важных дней в году. Сегодня один из Спасов – Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в своей вере.

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Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел огонь любви и милосердия! Пусть ваши глаза не устают изучать Слово Божие, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который сотворил и хранит наш великий Творец – Иисус Христос.

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю превратиться вместе с природой и открыть новую страницу в своей жизни, страницу, в которой не будет печалей. Желаю сладких яблок на столе и счастливых улыбок на лице. Желаю крепкого здоровья всей семьи и светлого уюта в доме.