Посевной календарь на июнь 2023 года: когда сажать помидоры
20 мая 2023, 14:31Читати новину українською
Помидоры обычно сажают, когда уже достаточно тепло и нет заморозков. Можно воспользоваться еще одним способом – посевным календарем.
Урожай помидоров, из которых зависит и от удачного посева. В этом случае вам поможет одно полезное средство. 24 Канал подготовил для вас посевной календарь на июнь
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Когда сажать помидоры по посевному календарю
Специальный посевной календарь предлагает нам такие даты для посадки помидоров.
Май – 1, 2, 5, 6, 7,12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Июнь – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 24, 25, 30.
В то же время, рекомендуется ориентироваться на погодные условия и готовность земли.
Также не советуют производить посадку помидоров 2, 3, 4, 11 и 26 мая, потому что это неблагоприятные дни.
Как сажать помидоры
- Выберите сорт помидор, который подходит для вашего климата и требований. Существует большое разнообразие сортов, имеющих разные размеры и формы.
- Помидоры лучше всего растут в хорошо дренированной и плодородной земле. Добавьте к почве компост или органические удобрения, чтобы улучшить его структуру и питание.
- Сделайте отверстия глубиной около 15-20 сантиметров и расстоянием между растениями около 60-90 сантиметров. Уложите растение в отверстие на глубину, чтобы только верхняя часть стебля выступала над землей.
- Многие сорта помидоров нуждаются в поддержке особенно если они растут высокими. Установите палочки, чтобы растение имело поддержку во время роста.
- Обеспечьте регулярный полив помидоров, особенно в периоды сухой погоды. Избегайте пересушивания земли, что может повлиять на растения.