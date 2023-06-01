Не упустите эти дни: когда собирать урожай клубники
В июне у огородников появляется много работы по уходу за растениями и сбору урожая. Также в первом летнем месяце можно собирать урожай ягод, в частности клубники.
Первый урожай некоторые фрукты и овощи собирают уже в июне, а когда именно – зависит от сорта. Это касается и клубники. 24 Канал подскажет, когда лучше собирать клубнику по посевному календарю в июне
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Когда собирать клубнику в 2023 году
Время сбора клубники зависит от региона и погодных условий. Обычно этот период приходится на начало лета. Уборка клубники начинается, когда плоды достигают полной зрелости и имеют надлежащий вкус и текстуру. Когда клубника готова к уборке, плоды должны иметь насыщенный цвет, приятный аромат и быть мягкими на ощупь.
Лучший день для сбора урожая клубники – это 13 июня. В общем, в этот день лучше собирать урожай, чем что-то сажать. Также советуют собирать ранние сорта вишни и черешни.
Сбор урожая клубники / Фото Фокус
В этот день их можно сушить, замораживать и варить.
Другие благоприятные даты для сбора клубники – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня.
Оптимальные даты для садовых работ в июне 2023 года
- Рыхление и работа с землей – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18
- Поливка – 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30
- Удобрение органическими удобрениями – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16
- Подкормка минеральными удобрениями – 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30
- Компостирование, внесение зеленых удобрений – 12, 13, 18
- Формовочная и омолаживающая обрезка – 5, 6, 7
- Стрижка газона – 1, 4, 5, 12, 13, 18
- Прищипывание – 18
- Подвязка и установка опор – 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18
- Борьба с вредителями и болезнями – 8, 9, 12, 13, 17, 18
- Профилактические обработки – 4, 5, 17, 18, 24, 25, 26
- Прививка – 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30
- Сбор урожая - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Сбор цветов и лекарственных цветов 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
- Сбор семян – 1, 4, 27, 28
- Консервация, сушка – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 24, 26.