Не упустите эти дни: когда собирать урожай клубники

В июне у огородников появляется много работы по уходу за растениями и сбору урожая. Также в первом летнем месяце можно собирать урожай ягод, в частности клубники.

Первый урожай некоторые фрукты и овощи собирают уже в июне, а когда именно – зависит от сорта. Это касается и клубники. 24 Канал подскажет, когда лучше собирать клубнику по посевному календарю в июне

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Когда собирать клубнику в 2023 году

Время сбора клубники зависит от региона и погодных условий. Обычно этот период приходится на начало лета. Уборка клубники начинается, когда плоды достигают полной зрелости и имеют надлежащий вкус и текстуру. Когда клубника готова к уборке, плоды должны иметь насыщенный цвет, приятный аромат и быть мягкими на ощупь.

Лучший день для сбора урожая клубники – это 13 июня. В общем, в этот день лучше собирать урожай, чем что-то сажать. Также советуют собирать ранние сорта вишни и черешни.



Сбор урожая клубники / Фото Фокус

В этот день их можно сушить, замораживать и варить.

Другие благоприятные даты для сбора клубники – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня.

Оптимальные даты для садовых работ в июне 2023 года