Посевалки на Старый Новый год: самые искренние пожелания для каждого
Старый Новый год имеет одну давнюю и популярную в Украине традицию – засевать дом зерном и произносить хорошие пожелания. Ее до сих пор практикуют во многих украинских городах и селах.
Особенность посевалок в том, что они произошли еще от наших предков – из поколения в поколение. Если кто-то из мужчин пришел в дом сеять на Старый Новый год – это считалось очень хорошей приметой. Несколько красивых стихов собрал 24 Канал.
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Посевалки на Старый Новый год
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и "старый" Новый Год –
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонку,
Блюдца молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Сею, сею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье –
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем!
Засеялка на Старый Новый год / Фото Vgorode.ua
Сею, сею, посеваю,
С Новым годом всех поздравляю!
Чтобы счастливо вам жилось,
Чтобы задуманное сбылось,
Чтобы никогда не болели,
Чтобы ничего не болело,
Чтобы в труде все горело
Да и в кармане не мелело!
Чтобы, как цветы, вы цвели
Сто лет прожили!
***
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Хозяин идет, пожиток несет!
Первый пожиток – мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Другой пожиток – мерочка гречки,
Мерочка гречки – нам на варенички.
Третий пожиток – решето овса,
Решето овса, сверху колбаса.
Будьте здоровы! Веселых свят!
С праздником, хозяева!
***
Сеем-веем, посеваем,
С Новым Годом поздравляем,
открывайте сундучки,
Доставайте пятачки.
***
Сею, сею, посеваю,
Счастья, радости желаю.
Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю
Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось
Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.
Засеялка на Старый Новый год / Фото V24.com.ua
Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю
Счастья, радости желаю.
Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю
Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось
Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота
Овец с овсом, жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога, тому куричья нога
Пест да лопата, корова горбата.