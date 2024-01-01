Посевалки на Старый Новый год: самые искренние пожелания для каждого

Старый Новый год имеет одну давнюю и популярную в Украине традицию – засевать дом зерном и произносить хорошие пожелания. Ее до сих пор практикуют во многих украинских городах и селах.

Особенность посевалок в том, что они произошли еще от наших предков – из поколения в поколение. Если кто-то из мужчин пришел в дом сеять на Старый Новый год – это считалось очень хорошей приметой. Несколько красивых стихов собрал 24 Канал.

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Посевалки на Старый Новый год

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и "старый" Новый Год –

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонку,

Блюдца молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сею, сею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье –

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем!



Засеялка на Старый Новый год / Фото Vgorode.ua

Сею, сею, посеваю,

С Новым годом всех поздравляю!

Чтобы счастливо вам жилось,

Чтобы задуманное сбылось,

Чтобы никогда не болели,

Чтобы ничего не болело,

Чтобы в труде все горело

Да и в кармане не мелело!

Чтобы, как цветы, вы цвели

Сто лет прожили!

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Хозяин идет, пожиток несет!

Первый пожиток – мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Другой пожиток – мерочка гречки,

Мерочка гречки – нам на варенички.

Третий пожиток – решето овса,

Решето овса, сверху колбаса.

Будьте здоровы! Веселых свят!

С праздником, хозяева!

***

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

***

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.



Засеялка на Старый Новый год / Фото V24.com.ua

Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота

Овец с овсом, жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога, тому куричья нога

Пест да лопата, корова горбата.