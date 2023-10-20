После каких растений нужно сажать морковь

Очень важно четко знать, когда лучше сажать морковь. Правильное время посадки поможет получить очень большой сбор.

Морковь рекомендуют сеять, когда будут неизменные холода в пределах от 0 до -2. Если посадить овощ рано, когда еще на улице тепло, семена могут прорасти и не выдержать зимы. Также важно знать, после каких растений морковь лучше сеять.

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После каких растений нужно сеять морковь

Морковь лучше всего приживается на участках, где перед этим росли:

Огурцы;

лук;

помидоры;

кабачки;

тыквы;

арбузы;

патиссоны;

картофель;

капуста.

Обратите внимание, что морковь лучше не сеять после фасоли и петрушки, потому что не прорастет. К тому же не стоит сажать морковь постоянно на одном и том же месте. Еще раз сеять морковь на участке, где она росла раньше, можно не менее чем через 4 года.

Если вы сажаете морковь на зиму, то для этого следует выбрать ранние сорта. Но здесь есть один момент, что посадка на зиму требует больше семян, чем весной. Ориентировочно – на четвертую часть.

Лучшие дни для посева моркови в ноябре: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26.

А вот 1-12, 19, 20, 23, 24, 28-30 лучше не сажать этот овощ, потому что не примется.

Если вы ожидаете урожай моркови или свеклы, это уже известный крайний срок, когда это можно сделать.