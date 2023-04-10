Зацветет крупными цветами: действенные методы, как посадить орхидею дома
Орхидеи – красивые экзотические цветы, часто выращиваемые в домашних условиях. Но они достаточно требовательны в уходе, поэтому это непростая задача. Поэтому нужно знать определенные правила, как найти подход к этому цветку.
Орхидея – изысканный цветок, являющийся символом любви, гармонии и совершенства. Становится все популярнее ставить орхидеи в квартире или офисе, а также презентовать цветок в подарок. Как выращивать орхидею, чтобы она радовала не один сезон, расскажет 24 Канал.
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Основные правила
- Важнейшим фактором развития цветка является полив. Когда на улице тепло, нужно поливать 3-4 раза в неделю. А если холодно, то будет достаточно 1-2 раза. Лучше всего использовать теплую или отстоянную воду. Застой воды в горшке плохо влияет на развитие цветка.
- Земля и емкость для орхидеи должны служить для цветка опорой корневой системы, а не просто местонахождение.
- Орхидеи получают полезные вещества из корня. В природе орхидея берет влагу из атмосферы, а минералы из дерева, на котором растет. В квартире не получится так сделать, поэтому стоит оставить корень открытым. Это нужно для процесса фотосинтеза.
Как посадить орхидею дома / Фото Pexels
- Лучше не ставить цветок вместе с другими, поскольку он имеет еще и воздушные корни, которым постоянно нужна вода и питание
- Орхидеи нужно рассеянное освещение. Ни в коем случае – не прямые солнечные лучи. Лучшим будет место на западной или восточной стороне дома, где есть тень. Если света цветку недостаточно, листья будут желтеть.
- Орхидея очень теплолюбивый цветок, который не терпит холода. Оптимальная температура – от +20 до +25. Если больше, то орхидея не будет цвести.
Пересадка и размножение
Мучить орхидеи пересадками не рекомендуется. Им нужно тесное вместилище для жизни, даже если в дни сосуда просматривается корень.
Пересаживать можно тогда, когда из-за тесноты сосуда орхидея прекращает расти. Они имеют хрупкий корень, поэтому при пересадке их легко сломать.
Чтобы упростить процесс пересадок орхидей в будущем, их сажают в полиэтиленовые горшки. После посадки цветок нужно закрепить для быстрого укоренения. Поливать можно через 2-3 дня после посадки. Опрыскивать орхидеи следует постоянно.
Размножать орхидеи в домашних условиях – это тяжелый процесс, поэтому это делают обычно при пересадке. Если у нового растения хорошо разовьется корневая система, то можно ждать цветения уже в следующем году.
Наиболее удачным вариантом будет высадка орхидей в горшках. Важно сделать отверстия в дне и стенках, чтобы корни имели доступ к воздуху.