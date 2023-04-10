Зацветет крупными цветами: действенные методы, как посадить орхидею дома

Орхидеи – красивые экзотические цветы, часто выращиваемые в домашних условиях. Но они достаточно требовательны в уходе, поэтому это непростая задача. Поэтому нужно знать определенные правила, как найти подход к этому цветку.

Орхидея – изысканный цветок, являющийся символом любви, гармонии и совершенства. Становится все популярнее ставить орхидеи в квартире или офисе, а также презентовать цветок в подарок. Как выращивать орхидею, чтобы она радовала не один сезон, расскажет 24 Канал.

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Основные правила

Важнейшим фактором развития цветка является полив . Когда на улице тепло, нужно поливать 3-4 раза в неделю. А если холодно, то будет достаточно 1-2 раза. Лучше всего использовать теплую или отстоянную воду. Застой воды в горшке плохо влияет на развитие цветка.

. Когда на улице тепло, нужно поливать 3-4 раза в неделю. А если холодно, то будет достаточно 1-2 раза. Лучше всего использовать теплую или отстоянную воду. Застой воды в горшке плохо влияет на развитие цветка. Земля и емкость для орхидеи должны служить для цветка опорой корневой системы, а не просто местонахождение.

корневой системы, а не просто местонахождение. Орхидеи получают полезные вещества из корня. В природе орхидея берет влагу из атмосферы, а минералы из дерева, на котором растет. В квартире не получится так сделать, поэтому стоит оставить корень открытым. Это нужно для процесса фотосинтеза.



Как посадить орхидею дома / Фото Pexels

Лучше не ставить цветок вместе с другими, поскольку он имеет еще и воздушные корни , которым постоянно нужна вода и питание

, которым постоянно нужна вода и питание Орхидеи нужно рассеянное освещение . Ни в коем случае – не прямые солнечные лучи. Лучшим будет место на западной или восточной стороне дома, где есть тень. Если света цветку недостаточно, листья будут желтеть.

. Ни в коем случае – не прямые солнечные лучи. Лучшим будет место на западной или восточной стороне дома, где есть тень. Если света цветку недостаточно, листья будут желтеть. Орхидея очень теплолюбивый цветок, который не терпит холода. Оптимальная температура – от +20 до +25. Если больше, то орхидея не будет цвести.

Пересадка и размножение

Мучить орхидеи пересадками не рекомендуется. Им нужно тесное вместилище для жизни, даже если в дни сосуда просматривается корень.

Пересаживать можно тогда, когда из-за тесноты сосуда орхидея прекращает расти. Они имеют хрупкий корень, поэтому при пересадке их легко сломать.

Чтобы упростить процесс пересадок орхидей в будущем, их сажают в полиэтиленовые горшки. После посадки цветок нужно закрепить для быстрого укоренения. Поливать можно через 2-3 дня после посадки. Опрыскивать орхидеи следует постоянно.

Размножать орхидеи в домашних условиях – это тяжелый процесс, поэтому это делают обычно при пересадке. Если у нового растения хорошо разовьется корневая система, то можно ждать цветения уже в следующем году.

Наиболее удачным вариантом будет высадка орхидей в горшках. Важно сделать отверстия в дне и стенках, чтобы корни имели доступ к воздуху.