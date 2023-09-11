Как понять, что капуста созрела: когда ее время собирать

Своевременность – немаловажный фактор в выращивании капусты. Ее нужно сорвать в сроки, потому что потом она начинает гнить.

Головки капусты следует срезать вовремя. Если это сделать слишком рано или поздно, то они не будут длительно сохраняться. А когда это лучше сделать и что нужно учесть – расскажет 24 Канал.

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Когда пора собирать капусту: сроки

Срок сбора капусты зависит еще от того, когда появилась первая лестница. Сколько времени созревает тот или иной сорт капусты, можно узнать из упаковки.

Ранние сорта собирают за 60-90 суток с момента, как взошли. Преимущественно этот период приходится на июль.

собирают за 60-90 суток с момента, как взошли. Преимущественно этот период приходится на июль. Сорта среднего созревания начинают срезать через 85-105 дней с появления всходов. Обычно – в августе.

начинают срезать через 85-105 дней с появления всходов. Обычно – в августе. А вот насчет поздних сортов, они становятся спелыми через 120-180 дней, с тех пор как взошли. Головки такой капусты начинают собирать в сентябре и почти всю осень.



Сбор капусты / Фото Cash-flow.com.ua

Также есть определенные признаки, четко указывающие на то, что капусту можно срезать.

Нижние листья сохнут и желтеют;

и желтеют; когда немного пожмете, то услышите, что головка хрустит ;

; цвет верхних листьев становится едва синим;

головки капусты приобретают прочность и плотность;

Обратите внимание, что поздние сорта капусты нужно собрать до первых заморозков. Оптимально это сделать пока температура еще держится +7-10.