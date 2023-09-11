Как понять, что капуста созрела: когда ее время собирать
Своевременность – немаловажный фактор в выращивании капусты. Ее нужно сорвать в сроки, потому что потом она начинает гнить.
Головки капусты следует срезать вовремя. Если это сделать слишком рано или поздно, то они не будут длительно сохраняться. А когда это лучше сделать и что нужно учесть – расскажет 24 Канал.
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Когда пора собирать капусту: сроки
Срок сбора капусты зависит еще от того, когда появилась первая лестница. Сколько времени созревает тот или иной сорт капусты, можно узнать из упаковки.
- Ранние сорта собирают за 60-90 суток с момента, как взошли. Преимущественно этот период приходится на июль.
- Сорта среднего созревания начинают срезать через 85-105 дней с появления всходов. Обычно – в августе.
- А вот насчет поздних сортов, они становятся спелыми через 120-180 дней, с тех пор как взошли. Головки такой капусты начинают собирать в сентябре и почти всю осень.
Сбор капусты / Фото Cash-flow.com.ua
Также есть определенные признаки, четко указывающие на то, что капусту можно срезать.
- Нижние листья сохнут и желтеют;
- когда немного пожмете, то услышите, что головка хрустит;
- цвет верхних листьев становится едва синим;
- головки капусты приобретают прочность и плотность;
Обратите внимание, что поздние сорта капусты нужно собрать до первых заморозков. Оптимально это сделать пока температура еще держится +7-10.