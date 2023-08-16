Когда пора собирать чеснок на грядке: подскажут некоторые признаки

Во время выращивания чеснока ему важно, чтобы земля была плодородной и достаточное количество влаги. Тогда будет урожай. Осталось узнать, когда его собирать.

Правильное время выкопки – весомое, потому что от этого зависит, какой потом будет вкус плодов. Все хотят, чтобы был вкусный и работа не прошла зря. Выяснить, когда это делать – поможет 24 Канал.

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Когда выкапывать чеснок: лучший срок

Когда хорошая погода, то зимний чеснок уже можно собирать в конце июля, а вот яровой – где-то на 3 недели после него. Важно учесть полив, чтобы головки были большими. Так что за 15-20 дней до сбора количество воды уменьшают. Земля должна быть умеренно увлажненной. Чтобы чеснок быстрее спел, землю от луковиц отворачивают незадолго до сбора урожая.

Понять, когда пора собирать плоды, нетрудно. Необходимо время от времени (раз в неделю) выкапывать несколько головок из огорода и хорошо посмотреть на них.



Спелый чеснок / Фото Agro Portal

Когда чеснок все еще созревает, его кожура выглядит сочной, крепко вмещает зубцы в головке и высоко поднимается к стеблю. А если чеснок уже готов к сбору, то эта оболочка станет сухой, несмотря на то, что держит головку. Тогда можете начинать сбор урожая.

Как правильно выкапывать чеснок

Во время того, как будете выкапывать плоды, нужно быть осторожным, чтобы его не повредить. Оптимально делать это вилами, потому что лопатой можно задеть головку.

Когда на дворе долго продолжается жара, можно перед тем, как копать, увлажнить участок. Если забирать сухую землю из выкопанных головок, то корни обрываются у самого донышка. Так могут появляться болезни чеснока. А если тянуть корни из увлажненной почвы, то так будет проще и меньше травмироваться плоды.



Выкопанный чеснок на грядке / Фото из ютуба

При хорошей теплой погоде головки чеснока следует разместить рядами на огороде, чтобы листья второго ряда прикрывали головки первого ряда. Чеснок нужно сушить хотя бы 2-3 дня, тогда перевернуть и снова сушить еще 2-3 дня. Если чеснок хорошо высох, то зубцы внутри не будут мягкими. Нужно также внимательно осмотреть весь чеснок и выбросить больные или поврежденные головки. Их использовать уже нельзя.