Чистота благодаря 3 продуктам: как помыть зеркала без разводов

Зеркала в каждом доме и часто пачкаются. И каждый хозяин знает, как проблематично избавляться от разводов от моющих средств и тряпок. Как навсегда прекратить мучиться из-за разводов на зеркалах – читайте в материале.

24 канал выяснил, что 3 обычных домашних продукта могут навсегда лишить зеркала разводов – лучше любых специализированных средств.

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Бумага

Обычная туалетная бумага или бумажные салфетки легко ликвидируют остатки воды и разводы со стеклянной поверхности.

После того, как вы помыли зеркала, достаточно просто отполировать сухим бумажным полотенцем или салфеткой стеклянную поверхность.

Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash

Уксус

Универсальный домашний очиститель может справиться с загрязнением зеркал. Уксус хорошо справляется с налетом и другими наслоениями, так что разводы на стекле для этого средства – не проблема.

Для того чтобы очистить зеркало следующим методом:

Залейте в пульверизатор петухи воды и уксуса.

Нанесите смесь на стеклянную поверхность.

Протрите зеркало бумагой или салфеткой из микрофибры.

Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash

Чай

Неожиданно, но зелёный чай может ликвидировать разводы на зеркале, а также оставляет приятный аромат.

Для того чтобы избавиться от разводов таким методом, нужно:

Заварить крепкий зеленый чай.

Забрать из чашки заварку и добавить в нее 1 чайную ложку соли и 1 стакан воды.

Вымочить в смеси ткань из капрона – подойдут как колготки, так и капроновые носки.

Протереть зеркало тканью и оставить высыхать.

Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash