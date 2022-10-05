Чистота благодаря 3 продуктам: как помыть зеркала без разводов
Зеркала в каждом доме и часто пачкаются. И каждый хозяин знает, как проблематично избавляться от разводов от моющих средств и тряпок. Как навсегда прекратить мучиться из-за разводов на зеркалах – читайте в материале.
24 канал выяснил, что 3 обычных домашних продукта могут навсегда лишить зеркала разводов – лучше любых специализированных средств.
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Бумага
Обычная туалетная бумага или бумажные салфетки легко ликвидируют остатки воды и разводы со стеклянной поверхности.
После того, как вы помыли зеркала, достаточно просто отполировать сухим бумажным полотенцем или салфеткой стеклянную поверхность.
Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash
Уксус
Универсальный домашний очиститель может справиться с загрязнением зеркал. Уксус хорошо справляется с налетом и другими наслоениями, так что разводы на стекле для этого средства – не проблема.
Для того чтобы очистить зеркало следующим методом:
- Залейте в пульверизатор петухи воды и уксуса.
- Нанесите смесь на стеклянную поверхность.
- Протрите зеркало бумагой или салфеткой из микрофибры.
Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash
Чай
Неожиданно, но зелёный чай может ликвидировать разводы на зеркале, а также оставляет приятный аромат.
Для того чтобы избавиться от разводов таким методом, нужно:
- Заварить крепкий зеленый чай.
- Забрать из чашки заварку и добавить в нее 1 чайную ложку соли и 1 стакан воды.
- Вымочить в смеси ткань из капрона – подойдут как колготки, так и капроновые носки.
- Протереть зеркало тканью и оставить высыхать.
Как вымыть зеркало без разводов / Фото Unsplash