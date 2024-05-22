Полнолуние в Стрельце: что это такое и почему стоит тщательно подготовиться

Уже завтра, 23 мая 2024 года, наступит идеальное время, чтобы реализовать замыслы, раскрыть эмоции и начать поиск настоящего себя. Стоит прислушаться к интуиции и подготовиться к водовороту новой информации.

Полнолуние в мае еще называют Цветочной Луной. Такое название пошло от индейцев Северной Америки. Они настолько поразились красотой цветов, которые распускались в это время, что назвали Луну цветочной, пишет LifeStyle 24.

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Стрелец

Этот знак зодиака относится к элементу огня и господствующей планете Юпитер. Люди, рожденные под этим знаком (с 23 ноября по 21 декабря), часто характеризуются как энергичные, оптимистичные и открытые. Они имеют склонность к приключениям, открыты к новому опыту и всегда готовы к вызовам. Стрельцы большие энтузиасты и любят свободу, они предпочитают широкие горизонты и возможности.

Гороскоп о Стрельцах

Стрелец также считается философским знаком, и его представители часто задают вопросы о смысле жизни и ищут глубокого понимания мира.

Что известно о полнолунии в мае

13 декабря 2023 года началась фаза Новолуния в Стрельце, поэтому в майском полнолунии придется "собирать урожай" того, что удалось "посеять" за этот период.

Полнолуние – это фаза Луны, когда она находится в полной иллюминации и полностью освещается солнечным светом. Считается, что в это время энергия Луны достигает своего пика.

Астрологи отмечают, что это время завершения процессов, раскрытия и освещения определенных аспектов нашей жизни. Полнолуние может влиять на эмоции, настроение, взаимодействие с другими людьми и наши решения.

Рекомендуется в этот период направить свои ресурсы и энергию на начало реализации давних планов, начать изучение чего-то нового и тому подобное.

Полнолуние / Фото Pexels

Стоит быть готовым к тому, что в жизни будут возникать странные и достаточно непредсказуемые события. Если будете чувствовать внутренние эмоциональные качели, то лучше направить такую энергию в правильное русло, как спорт или консультации с психологом.

Кроме того, за день Венера соединится с Юпитером, которые будут направлять свою силу на успех. Главное не упустить момент, ища отговорки в виде лени.

Стоит также подумать и о творческом аспекте своей жизни. В этот период рекомендуется посетить музей, сходить в театр или на какую-то выставку.

Созвездие Стрельца

Созвездие Стрельца – остается одним из самых привлекательных и загадочных объектов на небе, которое привлекает взгляды и захватывает внимание своей красотой и таинственностью.

Это созвездие имеет богатую историю мифов и легенд, которые отражаются в культурах разных народов.

В греческой мифологии часто упоминается Кентавр – создание с головой, руками и торсом человека, но с телом коня. Обычно это изображение связывается с созвездием Стрельца, поскольку в греческой мифологии центральной фигурой созвездия является Хирон, великий мудрец-кентавр, который учил многих героев, включая Ахиллеса и Геракла.

Хирон был ранен стрелой, выпущенной Гераклом. Он отдал свою жизнь, а за это Зевс отметил его, и после смерти поместил Хирона среди звезд на небе, как созвездие Стрельца.