История, обычаи и запреты Поливального понедельника: что это за праздник

Сегодня, 1 апреля, в некоторых странах мира отмечается Поливальный понедельник. У православных и греко-католиков он приходится на 6 мая. Традиционно, этот праздник происходит на второй день после Пасхи.

Обычаи Поливального понедельника пришли к нам еще со времен Киевской Руси. Раньше люди праздновали его не один день, а три, в течение которых обливались водой. Больше об истории, традициях и запретах праздника расскажет LifeStyle 24.

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Поливальный понедельник: история праздника

В давние времена люди считали, что вода в понедельник после Пасхи имеет лечебные свойства. Верили, что она приносит счастье и очищает не только тело, но и душу. Поэтому так верующие избавлялись от своих грехов, обновлялись.

Украинцы любят отмечать Поливальный понедельник. Похожие традиции также есть в Чехии, Польше, Венгрии и Словакии.

Сегодня – Поливальный понедельник у католиков / Фото из открытых источников

Обычаи Поливального понедельника

Традиции Поливального понедельника имеют языческие корни. Когда-то наши предки обливали друг друга ледяной водой. Ведь считали, что так отпугнут различные болезни. Это также делалось для того, чтобы не было засухи. Люди будто вызывали дождь для хорошего урожая.

Однако христианские обычаи также есть. Например, парень должен был обязательно облить девушку, чтобы ей быстрее сделали предложение руки и сердца. Так он также проявлял симпатию. Нередко, кстати, в Поливальный понедельник влюбленные пары признавались друг другу в своих чувствах.

Что нельзя делать в этот день