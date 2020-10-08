После скандального концерта Ирины Билык в Харькове полиция города открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных норм. Украинская артистка пока не комментирует заявления правоохранительных органов.

На сайте полиции Харькова сообщается, что из-за превышения количества посетителей на концерте во Дворце студентов, организаторов концерта могут оштрафовать от 17 до 51 тысячи гривен. Также в зависимости от решения суда организаторам грозит: арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Согласно заявлению полиции, на концерте Билык произошло нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

"Так, в нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе в зрителей замеряли температуру", – говорится в заявлении.

Известно, что на момент проведения концерта Ирины Билык, 5 октября, Харьков находился в оранжевой эпидемической зоне. В городе разрешались массовые мероприятия только до 220 человек. На концертном событии, по информации местных СМИ, было больше чем в два раза. Пока проводятся следственные действия, Ирина Билык не комментирует уголовное производство.

Что известно о концерте Билык в Харькове?

Первой, кто дала концерт в Харькове, после объявления наибольшего количества за все время больных коронавирусом, стала певица Оля Полякова. Артистка выступила в городе 3 октября ко Дню учителя по приглашению организаторов команды действующего мэра Геннадия Кернеса. Перед выступлением Оля Полякова призвала поклонников надеть защитные маски и придерживаться социальной дистанции. Однако, судя по фото и видео, многие зрители проигнорировали ее слова и создали толпу. За несколько дней до концерта, 30 сентября, в Харькове зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 546 человек за сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 октября раскритиковал власти Харькова за концерт Поляковой, а сама певица прокомментировала свой концерт довольно резко. Она отметила, что вся шумиха, вызванная вокруг концерта, связана с предвыборным процессом. Следователи также открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.

Однако 5 октября, через 2 дня после выступления Поляковой, свой концерт дала Ирина Билык. "Ажиотаж" вокруг ее выступления был меньший, чем у Поляковой, однако событие также посетили многие харьковчане.