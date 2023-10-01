Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе и стихах
В этом году верующие впервые будут праздновать Покров не 14 октября, а в воскресенье – 1 октября. Наряду с церковным праздником сегодня также отмечают государственный праздник День защитника Украины.
Покров Пресвятой Богородицы – это великий христианский праздник, пишет 24 Канал. Обязательно в этот день стоит пойти в церковь и помолиться Богородице, попросить ее осуществить желание, защитить и помочь незамужним девушкам выйти замуж. Пресвятая Богородица – покровительница нуждающихся и слабых.
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По случаю этого светлого праздника предлагаем вам подборку поздравлений в прозе и стихах.
Поздравления с праздником Покровы в прозе
Поздравляю с праздником Покровы Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой хороший сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и неприятности.
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Сегодня Покров Пресвятой Богородицы. Со всего сердца спешим вас поздравить с этим большим праздником и пожелать крепкой веры, любви и здоровья. Желаем, чтобы мирские заботы не дали вам сойти с пути истинного, а покров и защиту, которую дала нам сама Пресвятая Богородица, да оберегают вас свою жизнь и спасают от бед и напастей.
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С Покровом земля покрывается снегом. Это Богородица посылается нам в защиту. Пусть ваша душа будет такой же чистой и белой, как первый снег. Побольше вам радости, поменьше печали и невзгод. Пусть удача будет к вам благосклонна.
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С праздником Покровы! Пусть в ваших семьях царит мир и покой, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, а совесть – чистой, как первый снег. Крепкого здоровья всем, радости и добрых судьб. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопровождают вас!
Поздравления с Покровом 2023 года в прозе и стихах
Поздравления с праздником Покрова в стихах
В Покров Богородицы Святой
Пусть будет с тобой счастье!
Радость, мир, здоровье
И благодать с любовью!
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И от зла, и от беды,
Пусть проходят невзгоды
Отныне навсегда!
Богородица пусть наша
Подарит покой всем,
Умиротворение приносит,
Защищает каждый дом!
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Желаю, чтобы Богоматерь
Тебя всю жизнь оберегала,
Чтобы не давала скучать
И от проблем укрывала.
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Желаем на Покров вам
Счастья и добра,
Благословение Девы,
И сердечного тепла!