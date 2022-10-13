Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник
14 октября христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших праздников в церковном календаре. Оно имеет некоторые народные и религиозные традиции, которые переплелись между собой.
Особенно Покрова чтили на Запорожской Сечи, казаки даже называли главный храм на Сечи в ее честь. В настоящее время праздник также имеет не только религиозное, но и общенациональное значение. Ведь в представлении украинцев Богородица олицетворяет доброту, любовь и защиту, отмечает 24 канал.
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В 910 году Богородица в Константинополе оградила людей от нападения врагов. Она предстала перед молящимися верующими в сопровождении ангелов и накрыла своим омофором церковь. Покров защитил всех жителей города и разбрасывал вражеские корабли. По преданию тогда Мария сияла "ярче солнца".
Покровы 2022 – что нельзя делать в праздник / Фото из открытых источников
Покров Пресвятой Богородицы – что нельзя делать
По традиции в ночь с 13 на 14 октября верующие посещают богослужения и ставят свечу.
Как каждый религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые пытались соблюдать еще наши предки.
- В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя злословить.
- Нельзя желать зла ближним.
- Нельзя отказывать в гостеприимстве и помощи.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя одалживать и брать взаймы деньги.
- Нельзя завидовать другим.
- Нельзя делать ремонт или начинать строительство.
- Девушкам нельзя отказывать сватам, ведь тогда сватовства можно ждать еще три года.
Следует заметить, что Покров остается важной фигурой в иконописи. Ее омофор для верующих символизирует защиту для слабых и отчаявшихся.
Также в народе праздник Богородицы часто связывали с тем, что листья или снег покрывали землю и зима наступит уже совсем скоро. А еще в то время казаки отправлялись к своим хуторам на зимовку.