Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник

14 октября христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших праздников в церковном календаре. Оно имеет некоторые народные и религиозные традиции, которые переплелись между собой.

Особенно Покрова чтили на Запорожской Сечи, казаки даже называли главный храм на Сечи в ее честь. В настоящее время праздник также имеет не только религиозное, но и общенациональное значение. Ведь в представлении украинцев Богородица олицетворяет доброту, любовь и защиту, отмечает 24 канал.

Читайте также 14 октября – День защитников и защитниц Украины 2022: история основания праздника

В 910 году Богородица в Константинополе оградила людей от нападения врагов. Она предстала перед молящимися верующими в сопровождении ангелов и накрыла своим омофором церковь. Покров защитил всех жителей города и разбрасывал вражеские корабли. По преданию тогда Мария сияла "ярче солнца".

Покровы 2022 – что нельзя делать в праздник / Фото из открытых источников

Покров Пресвятой Богородицы – что нельзя делать

По традиции в ночь с 13 на 14 октября верующие посещают богослужения и ставят свечу.

Как каждый религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые пытались соблюдать еще наши предки.

В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя злословить.

Нельзя желать зла ближним.

Нельзя отказывать в гостеприимстве и помощи.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Нельзя одалживать и брать взаймы деньги.

Нельзя завидовать другим.

Нельзя делать ремонт или начинать строительство.

Девушкам нельзя отказывать сватам, ведь тогда сватовства можно ждать еще три года.

Следует заметить, что Покров остается важной фигурой в иконописи. Ее омофор для верующих символизирует защиту для слабых и отчаявшихся.

Также в народе праздник Богородицы часто связывали с тем, что листья или снег покрывали землю и зима наступит уже совсем скоро. А еще в то время казаки отправлялись к своим хуторам на зимовку.