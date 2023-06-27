Мощное удобрение для огурцов за копейки, которое есть у каждой хозяйки на кухне

Чтобы огурцы укоренились и радовали огородников хорошим урожаем, помните об удобрениях. Очень популярной подкормкой являются дрожжи.

Користь дріжджів для огірків полягає в тому, що вони містять корисні для ґрунту речовини . В результаті овочі починають швидше розвиватися. Також вони стають сильнішими, щоб протистояти хворобам. 24 Канал розповість , як правильно підгодовувати огірки дріжджами

Раніше ми писали Гусениця відлипне за лічені хвилини: чим обробити капусту від шкідників

Як підгодовувати огірки дріжджами

Щоб зробити добриво для огірків підійдуть і свіжі, і сухі дріжджі . Потрібно використовувати теплу воду, щоб дріжджі швидше розчинялися. Бажано взяти велику посудину, тому що суміш може "вирости" в кілька разів.



Свіжі дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайця"

Довго тримати розчин на основі дріжджів не рекомендується, тому що воно втратить користь. Поливати їм огірки краще за вологим грунтом у теплу погоду. Потім ще раз рясно поливаємо грядки.

Для приготовления берём 1 пакетик сухих дрожжей и растворяем их в 1 литре теплого молока. Добавляем 1 столовую ложку сахара, тщательно перемешиваем и оставляем на несколько часов, чтобы дрожжи активировались. Полученную смесь следует разбавить в 10 литрах теплой воды. Под каждый куст огурцов понадобится около 500 миллилитров такой подкормки.



Сухие дрожжи / Фото Agro-Ukraine

Для корневой подкормки подойдет немного другой рецепт . До 2 литров теплой воды возьмите 20 г сухих дрожжей и 4 столовые ложки сахара. Пусть бродит 1 день, добавьте в 10-литровый ведро теплой воды и поливайте под корень.

. До 2 литров теплой воды возьмите 20 г сухих дрожжей и 4 столовые ложки сахара. Пусть бродит 1 день, добавьте в 10-литровый ведро теплой воды и поливайте под корень. После посева семян огурцов в землю, подкармливать их дрожжами можно через 2-3 недели после того, как они взошли.



Батон / Фото Shuba.life