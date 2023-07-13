Вы не пожалеете: 3 суперсредства, которыми стоит подкормить помидоры

Лето – сезон сбора овощей и фруктов. Каждый, кто имеет определенные насаждения на участке, хочет, чтобы уродился урожай.

Химию следует использовать в последнюю очередь. Особенно в этом нет нужды, когда есть хорошие натуральные вещества, дающие заметный результат. Список народных средств подкормки помидоров собрал 24 Канал.

Не забудьте прочесть Будете удивлены: почему нельзя скашивать клубнику после плодоношения

Натуральные удобрения для помидоров

Яичная скорлупа – отличная подкормка для томатов. Надо размельчить скорлупу от 3-4 яиц и залить их 3 литрами теплой воды. Закрываем крышкой и пусть бродит 3-4 дня. Настой можно использовать, когда появится неприятный запах.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"

Куриный помет – прекрасный способ удобрить помидоры, поскольку содержит фосфор и азот, положительно влияющие на плоды. Возьмите емкость 10 литров и заполните его куриным пометом на 1\3. Добавьте туда воду и пусть бродит 7-10 дней на улице. Дозировка – пол стакана настоя на 10 литров воды. Поливайте этим раствором между рядами помидоров.



Куриный помет / Фото "Розетка"

Съели бананы ? Не выбрасывайте в помойку, потому что у них немало калия. Для приготовления настоя, окуните кожуру от 2-3 бананов в трехлитровую банку с нехолодной водой. Пусть бродит 3 дня, процедите через сито и используйте насыщенное удобрение.



Банановая кожура / Фото Dreamstime.com