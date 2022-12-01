Переживет холодную зиму: как ухаживать за кожаной зимней обувью, чтобы она прослужила дольше

Зимняя обувь часто сталкивается со многими вызовами стихии – влажной, снегом и грязью, которые уничтожают кожу и могут испортить вашу любимую зимнюю пару обуви. Как правильно ухаживать за кожаной обувью, чтобы она долго оставалась как новая – читайте в материале.

Зимняя обувь нуждается в особом уходе, детали которого выяснил 24 канала. На что стоит обратить внимание, чтобы зимняя пара прослужила долго читайте дальше.

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Очистка обуви от соли

Кожаная обувь, как и тканевые аналоги, хорошо впитывает в себя влагу и соль, которая растворяется в воде. Для того чтобы на улицах не было скользко, коммунальщики используют соль, которая может оставлять белые пятна на вашей обуви после высыхания.

Чтобы ваша кожаная обувь не имела белых разводов и не потрескалась, нужно регулярно очищать ее от соли и песка.

Для этого достаточно нанести раствор воды и уксуса на вашу зимнюю пару обуви. Наносить очистительный раствор нужно мягкой тряпкой, не втирая жидкость в кожу.

Как ухаживать за зимней кожаной обувью / Фото Unsplash

Не стирайте обувь в машинке

Летнюю и межсезонную обувь в некоторых случаях можно стирать в машинке – это легче и быстрее. Однако кожаную, а тем более зимнюю кожаную обувь стирать механически нельзя.

Это обусловлено тем, что перепады температур в стиралке могут повредить поверхность кожи, деформировать ее и образовать трещины.

Стирать или очищать зимнюю обувь нужно исключительно вручную, не используя агрессивные моющие средства и не применяя очень горячую воду.

Как ухаживать за зимней кожаной обувью / Фото Unsplash

Увлажняйте кожу на обуви

Как и ваша кожа, кожа на обуви может потрескаться или высохнуть на морозе. Чтобы помочь этому, достаточно регулярно увлажнять ее и не допускать пересушивания на ваших сапогах.

Для того чтобы увлажнить вашу пару обуви, подойдут:

Специализированные гели и кремы по уходу за кожей;

Растительные увлажняющие масла;

Вазелин;

Кремы для рук на масляной основе.

Как ухаживать за зимней кожаной обувью / Фото Unsplash