Переживет холодную зиму: как ухаживать за кожаной зимней обувью, чтобы она прослужила дольше
Зимняя обувь часто сталкивается со многими вызовами стихии – влажной, снегом и грязью, которые уничтожают кожу и могут испортить вашу любимую зимнюю пару обуви. Как правильно ухаживать за кожаной обувью, чтобы она долго оставалась как новая – читайте в материале.
Зимняя обувь нуждается в особом уходе, детали которого выяснил 24 канала. На что стоит обратить внимание, чтобы зимняя пара прослужила долго читайте дальше.
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Очистка обуви от соли
Кожаная обувь, как и тканевые аналоги, хорошо впитывает в себя влагу и соль, которая растворяется в воде. Для того чтобы на улицах не было скользко, коммунальщики используют соль, которая может оставлять белые пятна на вашей обуви после высыхания.
Чтобы ваша кожаная обувь не имела белых разводов и не потрескалась, нужно регулярно очищать ее от соли и песка.
Для этого достаточно нанести раствор воды и уксуса на вашу зимнюю пару обуви. Наносить очистительный раствор нужно мягкой тряпкой, не втирая жидкость в кожу.
Как ухаживать за зимней кожаной обувью / Фото Unsplash
Не стирайте обувь в машинке
Летнюю и межсезонную обувь в некоторых случаях можно стирать в машинке – это легче и быстрее. Однако кожаную, а тем более зимнюю кожаную обувь стирать механически нельзя.
Это обусловлено тем, что перепады температур в стиралке могут повредить поверхность кожи, деформировать ее и образовать трещины.
Стирать или очищать зимнюю обувь нужно исключительно вручную, не используя агрессивные моющие средства и не применяя очень горячую воду.
Как ухаживать за зимней кожаной обувью / Фото Unsplash
Увлажняйте кожу на обуви
Как и ваша кожа, кожа на обуви может потрескаться или высохнуть на морозе. Чтобы помочь этому, достаточно регулярно увлажнять ее и не допускать пересушивания на ваших сапогах.
Для того чтобы увлажнить вашу пару обуви, подойдут:
- Специализированные гели и кремы по уходу за кожей;
- Растительные увлажняющие масла;
- Вазелин;
- Кремы для рук на масляной основе.
Как ухаживать за зимней кожаной обувью / Фото Unsplash