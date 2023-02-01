Как спасти утюг: простые советы по очистке от накипи
Любой утюг со временем может пострадать из-за накопления накипи – жесткая вода может отрицательно повлиять на работу утюга и его отверстий для пара. Как просто почистить поверхность домашними средствами – читайте в материале.
Если не хочется тратить лишние средства на специальные очисточные средства, можно использовать простые продукты, которые легко справятся с накипью, пишет 24 Канал.
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Как отчистить накипь из утюга
Накипь образуется из-за значительного процента жестких частиц, имеющихся в проточной воде. Чтобы уменьшить количество накипи, можно заливать в резервуар питьевую воду, не имеющую столь большой жесткости.
Но если и это не исправляет ситуацию, на помощь приходят домашние средства, которые есть в каждом доме.
Уксус
Столовый уксус – это универсальный домашний очиститель, хорошо справляющийся с наслоениями накипи на поверхности утюга.
Для того чтобы избавиться от накипи, вам нужно:
- Размешать немного уксуса в стакане воды и протереть едва нагреть утюг;
- Смешать еще один раствор уксуса и воды в соотношении 1 к 1 и наполнить резервуар для воды в утюге;
- Включите утюг на полную мощность и подождите 10 минут. Затем включите вывод пара и выпарите жидкость в резервуаре;
- После того, как загрязнение прекратят выходить из утюга, нужно залить в резервуар для жидкости чистую воду.
Как почистить утюг от накипи / Фото Unsplash
Газированная вода
Обычная газировка также хорошо справляется с накипью. Что воспользоваться ее свойствами:
- Возьмите бутылку лечебной минеральной воды и слегка подогрейте ее. После этого залейте воду в резервуар для воды и разогрейте утюг до максимума.
- После этого горизонтально расположите утюг над емкостью и, как и в случае с уксусом и кислотой, выпускайте пар, пока из дыр утюга не перестанет выходить грязь.
Как почистить утюг от накипи / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Гранулированная лимонная кислота может избавиться от накипи, которая долго оставалась на поверхности утюга.
Для этого нужно:
- Смешать пачку лимонной кислоты и теплой прокипяченной воды;
- Раствор залить в резервуар утюга и выпарить – поставьте утюг горизонтально на емкость или ткань, которую не жалко, и нажимайте на кнопку, отвечающую за выпуск пара;
- После этого в резервуар необходимо залить чистую свежую воду.
Как почистить утюг от накипи / Фото Unsplash