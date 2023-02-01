Как спасти утюг: простые советы по очистке от накипи

Любой утюг со временем может пострадать из-за накопления накипи – жесткая вода может отрицательно повлиять на работу утюга и его отверстий для пара. Как просто почистить поверхность домашними средствами – читайте в материале.

Если не хочется тратить лишние средства на специальные очисточные средства, можно использовать простые продукты, которые легко справятся с накипью, пишет 24 Канал.

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Как отчистить накипь из утюга

Накипь образуется из-за значительного процента жестких частиц, имеющихся в проточной воде. Чтобы уменьшить количество накипи, можно заливать в резервуар питьевую воду, не имеющую столь большой жесткости.

Но если и это не исправляет ситуацию, на помощь приходят домашние средства, которые есть в каждом доме.

Уксус

Столовый уксус – это универсальный домашний очиститель, хорошо справляющийся с наслоениями накипи на поверхности утюга.

Для того чтобы избавиться от накипи, вам нужно:

Размешать немного уксуса в стакане воды и протереть едва нагреть утюг;

Смешать еще один раствор уксуса и воды в соотношении 1 к 1 и наполнить резервуар для воды в утюге;

Включите утюг на полную мощность и подождите 10 минут. Затем включите вывод пара и выпарите жидкость в резервуаре;

После того, как загрязнение прекратят выходить из утюга, нужно залить в резервуар для жидкости чистую воду.

Как почистить утюг от накипи / Фото Unsplash

Газированная вода

Обычная газировка также хорошо справляется с накипью. Что воспользоваться ее свойствами:

Возьмите бутылку лечебной минеральной воды и слегка подогрейте ее. После этого залейте воду в резервуар для воды и разогрейте утюг до максимума.

После этого горизонтально расположите утюг над емкостью и, как и в случае с уксусом и кислотой, выпускайте пар, пока из дыр утюга не перестанет выходить грязь.

Как почистить утюг от накипи / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Гранулированная лимонная кислота может избавиться от накипи, которая долго оставалась на поверхности утюга.

Для этого нужно:

Смешать пачку лимонной кислоты и теплой прокипяченной воды;

Раствор залить в резервуар утюга и выпарить – поставьте утюг горизонтально на емкость или ткань, которую не жалко, и нажимайте на кнопку, отвечающую за выпуск пара;

После этого в резервуар необходимо залить чистую свежую воду.

Как почистить утюг от накипи / Фото Unsplash