Как легко и эффективно почистить унитаз: для этого нужно только одно дешевое средство

Санузел часто становится рассадником бактерий и неприятных запахов. Но и с одним, и с другим можно справиться, не задействуя агрессивные моющие средства и не прилагая усилий.

С помощью неожиданного средства можно легко очистить унитаз и не беспокоиться о неприятных запахах. 24 Канал.

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Простая и неочевидная хитрость, которую применяют хозяйки и хозяева со всего мира – засыпать самый обычный стиральный порошок к унитазу.

Посредством активных веществ порошок может справиться со многими загрязнениями, накипью и пятнами на стенках унитаза. Не менее действенным он оказался и во время чистки туалета – такое средство не только есть в каждом доме, но и намного дешевле специальной бытовой химии для санузлов.

Как почистить унитаз стиральным порошком / Фото Unsplash

Как почистить унитаз стиральным порошком

Применить порошок можно двумя способами – оба из них действенно и безотказно улучшат вид вашего унитаза:

Первый – оставить порошок в унитазе на ночь. Достаточно засыпать гранулированный стиральный порошок в унитаз и закрыть крышкой. Смывать воду не нужно – компоненты порошка должны работать всю ночь. Чтобы получить наилучший результат, следует повторить такую процедуру несколько дней подряд;

– оставить порошок в унитазе на ночь. Достаточно засыпать гранулированный стиральный порошок в унитаз и закрыть крышкой. Смывать воду не нужно – компоненты порошка должны работать всю ночь. Чтобы получить наилучший результат, следует повторить такую процедуру несколько дней подряд; Второй – нанести порошок на стенки унитаза. Для этого смойте воду в бачке – так вы увлажните стены унитаза. После этого насыпьте на мокрые стенки стиральный порошок. Лучше всего использовать средство с отбеливающим эффектом. Подождите время, протрите стенки ершиком и смойте воду еще раз.

Как почистить унитаз стиральным порошком / Фото Unsplash

В зависимости от загрязнения вашего унитаза, сыпать порошок в туалет можно с разной частотой. Это можно делать каждый день, чтобы сохранять чистоту и свежесть в туалете, а можно ограничиться регулярными процедурами, которые будут очищать стенки унитаза и экономить ваши усилия и время.