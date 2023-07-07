Жир улетит от решетки гриль, если используете эти средства

Лето иногда барбекью – приготовление пищи на тлеющем огне. А кто же не любит жарить сочное мясо на природе? Но вот чистить потом гриль – это не слишком увлекательное занятие.

Остатки пищи и грязь очень быстро застывают на решетках, и потом очень трудно от этого избавиться. Даже дорогая химия не всегда может с этим справиться. Давайте попробуем отчистить гриль домашними средствами, которые подготовил 24 Канал.

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Как отмыть гриль народными методами

Хороший способ отчистить гриль от жира пищевая пленка + любое моющее средство. Ее следует расстелить на удобную поверхность и полить мыльным раствором. И тогда заверните решетку в пленку и оставьте в день. Далее – чистим привычным нам способом.



Пищевая пленка / Фото "Изобретатель и рационализатор"

Уксус прекрасно справится с любым жиром или грязью. А еще – он эффективно забирает все запахи. Вещество нужно размешать с водой в соотношении 1:1. После этого переливаем в распылитель и чистим грязные места.



Уксус / Фото Agro-Ukraine

Неожиданный метод – Кока Кола. Положите решетки в пакет, вылейте туда немного и подождите 20 минут. Можно даже дольше, отталкивайтесь от того, насколько легко отмывается жир.



Кока-кола / Фото Shashlik.com.ua

Не спешите выливать остатки кофе в раковину, после того как выпили ее. Она пригодится вам для эффективной чистки инструментов для барбекю. Залейте 2-3 ложки в горячую воду, после чего протирайте грязные средства. Можете даже оставить пакет с решетками в кофейной гуще на несколько часов.



Кофе / Фото Wallhere.com

Аммиак – сильное и неприятное вещество с резким запахом. Залейте 2-3 баночки в пакет с решетками, предварительно выпустив из него воздух. Потрясите, чтобы вещество было на всех инструментах. Пусть стоит 5-6 часов, а затем – мойте, как обычно.



Аммиак / Фото Tabletki.ua

Если после посиделок у вас есть еще немного пива, его можно использовать при чистке решеток. Просто мокните проволочную щетку в напиток и начинайте чистить. Оптимально это делать, когда они – теплые.



Пиво / Фото Pivaldi