Как легко избавиться от плесени на стенах: действенные методы

Когда в квартире повышена влажность и не происходит регулярной уборки, на стенах и у окон может образоваться плесень. Что можно применить, чтобы убрать опасное образование, какие средства подойдут – читайте в материале.

Чтобы избавиться от грибка и плесени, которые образовались на поверхностях в квартире, можно использовать как специализированные моющие средства, так и народные методы, не уступающие эффективности, рассказывает 24 канал.

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Перекись водорода

Перекись водорода можно использовать в борьбе с черной плесенью на стенах.

Перекись водорода может обесцвечивать некоторые поверхности, поэтому на цветных обоях и стенах нужно быть осторожными при очистке. Сначала попробуйте нанести перекись на невидимую часть стены и проверьте обесцвечивание.

Для того чтобы очистить поверхность от плесени, достаточно протереть перекисью водорода загрязненный участок. Такую процедуру нужно проводить через каждую неделю.

Отбеливатель

Отбеливатель для белья, или "Белизна" подходит для очистки белых и гладких поверхностей, а также стен, не имеющих пористых или рельефных деталей.

Как очистить стены от плесени / Фото Unsplash

Для того чтобы очистить стены таким методом, нужно:

Развести отбеливающее средство или "белье" и воду в пропорции 1 до 10.

Налить смесь в пульверизатор.

Нанести раствор из пульверизатора на проблемный участок и дать постоять около часа.

Промыть водой стены.

Обязательно открывайте окна и работайте в респираторе.

Уксус

Как и перекись, столовый уксус можно наносить на стены в чистом виде с помощью пульверизатора или тряпки. Через час после нанесения нужно тщательно промыть стены водой и проветрить комнату.

Как очистить стены от плесени / Фото Unsplash

Повторять процедуру очищения столовым уксусом нужно раз в 1 неделю.

Сода

Пищевую соду можно использовать на любых поверхностях и текстурах. Она эффективно очищает стены от плесени и не имеет неприятного запаха.

Как очистить стены от плесени / Фото Getty Images

Для очищения содой нужно: