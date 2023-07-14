Как почистить москитные сетки так, чтобы не повредить

Москитные сетки – отличный способ защититься от надоедливых вредителей. Они бывают разными: плиссе, съемные, рулонные, раздвижные, магнитные.

Москитные сетки следует мыть хотя бы раз в месяц, потому что на сеточке скапливается много грязи. Также хуже поступает воздух в помещение. Узнайте, какие бывают москитные сетки и как их чистить.

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Виды москитных сеток

Рамочные москитные сетки – это самый распространенный тип с малым диаметром отверстий, чтобы не пропускать насекомых, но чтобы поступал воздух. В них входят алюминиевый каркас, большое полотно и металлические крючки, которые затрагиваются за окно.



Рамочные сетки / Фото Salamander

Раздвижные сетки напоминают шкафы-купе. Это каркас с холстом, который устанавливают по всей плоскости окна через специальные устройства.



Раздвижные сетки / Фото Salamander

Плиссированные сетки имеют схожий принцип работы, как роллетные, но вместо рулонного механизма они складываются в плиссированную структуру. Это позволяет открывать и закрывать сетку вдоль горизонтальной оси. Она занимает мало места при сборке и выглядит эстетично.



Плиссированные сетки / Фото Ua Vikna

Магнитные сетки предпочтительно размещают на дверях. Они сконструированы так, что напоминают шторы. Полотно состоит из 2 частей, закрепляемых сбоку и сверху. По центру зафиксированы продольные магниты.



Магнитные сетки / Фото "Эпицентр"

Как почистить москитную сетку