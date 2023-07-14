Как почистить москитные сетки так, чтобы не повредить
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Москитные сетки – отличный способ защититься от надоедливых вредителей. Они бывают разными: плиссе, съемные, рулонные, раздвижные, магнитные.
Москитные сетки следует мыть хотя бы раз в месяц, потому что на сеточке скапливается много грязи. Также хуже поступает воздух в помещение. Узнайте, какие бывают москитные сетки и как их чистить.
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Виды москитных сеток
Рамочные москитные сетки – это самый распространенный тип с малым диаметром отверстий, чтобы не пропускать насекомых, но чтобы поступал воздух. В них входят алюминиевый каркас, большое полотно и металлические крючки, которые затрагиваются за окно.
Рамочные сетки / Фото Salamander
Раздвижные сетки напоминают шкафы-купе. Это каркас с холстом, который устанавливают по всей плоскости окна через специальные устройства.
Раздвижные сетки / Фото Salamander
Плиссированные сетки имеют схожий принцип работы, как роллетные, но вместо рулонного механизма они складываются в плиссированную структуру. Это позволяет открывать и закрывать сетку вдоль горизонтальной оси. Она занимает мало места при сборке и выглядит эстетично.
Плиссированные сетки / Фото Ua Vikna
Магнитные сетки предпочтительно размещают на дверях. Они сконструированы так, что напоминают шторы. Полотно состоит из 2 частей, закрепляемых сбоку и сверху. По центру зафиксированы продольные магниты.
Магнитные сетки / Фото "Эпицентр"
Как почистить москитную сетку
Снимите москитную сетку из окна или двери. Так будет проще работать
Уберите из нее листья, насекомых или другие грязные частицы с поверхности сетки. Можно воспользоваться пылесосом, в случае необходимости.
Положите сетку в большую миску или ванную с теплой мыльной водой. С помощью мягкой щетки или губки очистите обе стороны сетки. Сильно не трите, потому что можете повредить структуру.
Смойте мыльный раствор водой и дайте сетке полностью просохнуть перед тем, как вернуть ее на место. Положите ее туда, где воздух будет циркулировать вокруг нее. Так она скорее будет сохнуть.
Перед установкой сетки на окно или дверь проверьте, нет ли на ней повреждений или трещин. Если есть такая потребность – заклейте маленькие дыры или замените поврежденную сетку.