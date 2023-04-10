Как почистить кухонные шкафы: 5 действенных и безопасных средств, которые точно есть дома

Кухня – это место, на котором каждый день готовится еда. Поэтому неудивительно, что она постоянно загрязняется и нуждается в чистке. Впрочем, агрессивная химия может уничтожить кухонный гарнитур, потому важно знать, как правильно это делать.

Жир, пыль, грязь, паутина, засохшие пятна от еды – и это еще не весь список того, что может скапливаться на кухонных фасадах. Как быстро избавиться нежелательной грязи с помощью домашних средств, подскажет 24 Канал.

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Как почистить кухонный гарнитур

Горчичный порошок . При помощи горчицы можно отлично очистить фасады от жирного налета. Для этого нужно посыпать фасад горчичным порошком, немного подождать и чистить. Затем моем раствор и имеем чистые поверхности.

. При помощи горчицы можно отлично очистить фасады от жирного налета. Для этого нужно посыпать фасад горчичным порошком, немного подождать и чистить. Затем моем раствор и имеем чистые поверхности. Хозяйственное мыло . Надо хорошо намылить губку хозяйственным мылом, потереть поверхность и оставить на 20 минут. После этого хорошо промыть и вытереть бумажным полотенцем. Сверху можно закрепить результат полиролем.

. Надо хорошо намылить губку хозяйственным мылом, потереть поверхность и оставить на 20 минут. После этого хорошо промыть и вытереть бумажным полотенцем. Сверху можно закрепить результат полиролем. Лимонная кислота . Для этого нужно развести 1 чайную ложку кислоты в 0,5 литра воды. Надо размешать до полного растворения. Тогда наносим на грязный фасад губкой, а через пол часа смываем и вытираем досуха.

. Для этого нужно развести 1 чайную ложку кислоты в 0,5 литра воды. Надо размешать до полного растворения. Тогда наносим на грязный фасад губкой, а через пол часа смываем и вытираем досуха. Сода с растительным маслом . Надо размешать соду с растительным маслом в равных пропорциях, нанести на поверхность и подождать до 20 минут. А потом губкой нужно убрать комочки жира. В случае необходимости процедуру можно повторять.

. Надо размешать соду с растительным маслом в равных пропорциях, нанести на поверхность и подождать до 20 минут. А потом губкой нужно убрать комочки жира. В случае необходимости процедуру можно повторять. Разрыхлитель теста. Его нужно размешать с водой до состояния каши. Затем наносим на пятна и оставляем на 30 минут. Сода хорошо растворяет жир.

Полезные советы

Для того чтобы не стало плохо от разных средств, помещение во время уборки нужно обязательно проветривать.



Как отмыть кухонный фасад / Фото Pexels

Стеклянные или лаковые поверхности запрещено чистить порошком потому что он царапает их.

При чистке кухонных фасадов нужно одевать перчатки и наносить средства только губкой или тряпкой.

Можно одевать на нос марлевую повязку, чтобы оградить себя от нежелательных запахов.