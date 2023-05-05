Садим базилик у помидоров: 3 причины, которые убедят вас это сделать

Базилик часто используют в качестве пряности, поскольку он имеет приятный аромат и вкус. Он значительно улучшает вкус блюд, поэтому огородники и сажают его. Есть мнение, что возле помидоров нужно обязательно посадить базилик.

Базилик активно используют на кухне для разных блюд, потому что он улучшает их вкус. Такая пряность уже давно стала любимой среди многих украинцев. Что касается посадки базилика, то здесь есть некоторые особенности. Почему возле помидоров нужно сажать базилик – расскажет 24 Канал.

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Почему возле помидоров нужно сажать базилик

Садение базилика рядом с помидорами может быть полезным, поскольку это помогает увеличить урожай. Это связано с тем, что базилик отдает сильный аромат, сочетающийся с ароматом помидоров. Таким образом, это отталкивает некоторых вредителей, мешающих опылению.

Кроме того, базилик может быть полезен для здоровья помидоров, поскольку он содержит эфирные масла, которые эффективны в борьбе с вредителями и болезнями. К примеру, базилик защищает помидоры от приступа томатного плодожера, а также уменьшает вероятность других болезней, таких как фузариоз.

Также базилик может быть использован как природное средство для защиты растений от некоторых вредителей, поскольку он содержит душистые соединения, отпугивающие насекомых. Речь идет о том, что базилик может отпугивать мух, насекомых-клопов и насекомых-трипсов.

Что можно сажать возле базилика