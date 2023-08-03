Почему огурцы растут кривыми: как исправить эту ситуацию

Огурцы на участке могут произрастать не только прямыми. Бывает и так, что они растут криво. Почему это происходит?

При закрывании консерваций хозяйки хотят класть в банке красивые прямые огурцы. Не всегда так выходит. Почему огурцы могут вырастать кривыми и как этого избежать – расскажет 24 Канал.

Не хило Урожай малины вырастет в разы: 3 результативных удобрения

Почему огурцы растут кривыми

Распространенной причиной такой ситуации является дефицит калия, которого может не хватать саженцам уже к середине летнего времени. Признаками этого явления есть желтоватый оттенок плодов и видоизмененная форма. При этом края листьев светлеют.

Эту проблему легко решить. Следует опрыскать саженцы настоем калийной соли. Надо взять 25-30 грамм на 10 литров воды. После этого землю щедро поливаем обыкновенной водой.



Калийная соль / Фото Super Agronom

Нехватка азота – еще одна распространенная причина того, что огурцы несколько кривые. Другими заметными признаками являются малые листики желтого цвета, тонкий стебель. Также они растут у корня толще, а дальше – все тоньше.

Пригодятся органические подкормки. В частности, настой коровяка, который разводят так: 1 часть раствора до 10 частей воды. Может быть настой на базе травки. Его растворяют в воде так же в пропорции 1:10.



Травяной настой / Фото "Благодарный дачник"

Огурцы могут вырастать в другой форме, когда им не хватает воды. Так что не забывайте о поливе. Холодная вода вредит растениям, лучше нагрейте ее до +25. Если плоды очень сужаются внутри, хотя по концам нормальные, это могло случиться от ледяной воды. Поливайте огурцы не менее 1 раза в 3 дня.



Полив огурцов / Фото Avtopoliv

Летом нужно внимательно следить за огурцами. Когда речь идет о сборе урожая, надо осматривать огород хотя бы раз в 2-3 дня. В противном случае некоторые огурцы будут перезревать и не смогут получать достаточное количество питательных веществ. Поэтому они могут меняться в странные формы.