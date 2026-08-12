Слышали об этом с детства, но не знали причин: почему нельзя спать на двух подушках

Обустройство спального места кажется исключительно делом личного комфорта, однако наши предки находили магический подтекст даже в количестве подушек на кровати. Наши предки верили, что привычка спать одному человеку на двух подушках способна кардинально изменить судьбу.

Редакция 24 Канала выяснила, какие древние поверья стоят за этим предостережением и что об этом говорит современный мир. Согласно народным приметам, вторая пустая подушка на кровати одинокого человека символизирует вакантное место, которое быстро начинает притягивать негативную энергетику или потусторонние силы.

Считалось, что таким образом человек буквально "перекрывает" себе путь к созданию семьи, программируя жизнь на вечное одиночество. Для тех, кто уже состоит в браке, запрет был не менее строгим: спать на двух подушках одному из супругов означало спровоцировать разлад в отношениях, измены или внезапный развод.



Почему одинокой женщине нельзя спать на двух подушках / Freepik

Помимо личной жизни, народные поверья пугали и финансовыми потерями, утверждая, что вторая подушка забирает энергию благосостояния и навлекает нищету. Впрочем, никаких научных подтверждений или исследований, доказывающих реальный вред этой привычки, конечно же, не существует.

Единственный вред, который может от этого быть – это чрезмерная нагрузка на шею. Сомнологи и психологи советуют класть дополнительную подушку между коленями – это помогает лучше расслабить позвоночник и улучшить качество сна. Поэтому, если вам так удобнее и уютнее, не стоит поддаваться давним страхам – спите на здоровье и верьте только в положительные приметы.

Народные суеверия даже диктовали нашим предкам, как им можно или нельзя сидеть. Например, существовал запрет на сидение нога на ногу.