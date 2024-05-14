Можно ли задувать церковную свечу: что произойдет, если это сделать

Ароматические свечи не стоит задувать самостоятельно. Их лучше закрыть крышкой, чтобы в следующий раз не чувствовать запах тлеющего фитиля. Однако свечи используют не только в бытовой жизни, но и, например, в храмах.

В народе считают, что церковную свечу не следует задувать. Говорят, что ее нужно потушить пальцами, чем-то накрыть или вообще дождаться, пока она сама сгорит, отмечает LifeStyle 24.

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Можно ли задувать церковную свечу

Часто люди используют церковные свечи и дома. Вместе с ними, к примеру, читают молитвы или зажигают, когда выключают свет, а больше ничего под рукой нет. Существует мнение, что такие свечи нельзя задувать, поскольку тогда исчезает божественный свет. Однако это всего лишь суеверия.

Многие народные приметы передаются еще от наших предков и прочно закладываются в головах людей. Это одна из них. Тушите свечи так, как вам удобно, а не доверяйте поверьям, которые не имеют ничего общего с христианством.

Церковная свеча / Фото Canva

Интересно, что церковные свечи нельзя зажигать во время романтического ужина, свидания, декорировать ими квартиру и использовать для похожих вещей. Для таких случаев лучше выбирать ароматические, которые еще и вкусно пахнут.

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