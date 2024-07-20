Важно знать, чтобы не привлечь беду: вот почему не следует убивать пауков

Относительно пауков в народе ходит немало примет, поскольку эти создания есть в каждом доме. Говорят, что они приносят с собой хорошие новости, поэтому их не стоит убивать. Если нарушить запрет, то можно навлечь несчастье.

Если навредить пауку рано утром, то готовьтесь к семейным трудностям, а если вечером – к финансовым проблемам. Что еще произойдет, если убить животное, расскажет LifeStyle 24.

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Почему не стоит убивать пауков

Бывает, что паука можно убить совсем ненароком, например наступить на него. Согласно народным верованиям, в таком случае следует ждать того, что скоро о вас кто-то распустит сплетни. Однако негативных последствий можно избежать, если поднять животное и вынести где-то за дом, но не выбрасывать.

Если же убить паука газетой или тапком, то можно отпугнуть приятные новости, которые он принес. Вместо этого вы узнаете какую-то неприятную информацию, которая кардинально изменит жизнь не в лучшую сторону. Более того, наши предки верили, что паук приносит в дом счастье и семейное благополучие.

Народные приметы о пауках / Фото Canva

Относительно пауков даже существует библейская легенда. Считается, что христианский провидец смог спастись благодаря одному из них. Также паук помог Иосифу и Марии убежать, когда их преследовал царь Ирод. Супруги решили переночевать в пещере, но утром увидели солдат, которые пришли за маленьким Иисусом. Однако в этой хижине жил паук, который закрыл вход своей паутиной, чем спас Сына Божьего. Преследователи подумали, что ее невозможно порвать или уничтожить, поэтому просто пошли дальше, не заметив Иосифа, Марию и Иисуса Христа.