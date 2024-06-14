Можно не только потерять деньги: почему не стоит свистеть в доме

Наверное, многие люди слышали фразу: "Не свисти дома, а то денег не будет" – это довольно популярная народная примета. Однако это не единственная проблема, которую она может принести.

В давние времена люди считали, что на свист приходит нечистая сила. Именно она забирает из дома финансы. Вмешаться может и домовой, которого оскорбляет, когда свистят, поэтому он лишает семью ценных вещей.

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Почему нельзя свистеть в доме

Когда-то было популярно мнение, что свист притягивает в дом беды и несчастья, поэтому старались этого не делать. Однако избежать негативных последствий можно, если кто-то таки нарушил примету. Нужно просто сделать три оборота. Говорят, что так люди будто возвращаются во времени, поэтому этот способ действительно действует.

Особенно не рекомендуется свистеть в доме, когда там молодожены справляют свадьбу. В народе утверждают, что так брак быстро распадется. Наши предки к тому же говорили, что дома свистят лишь те, что ничего не делают. Люди, у которых есть работа или другие дела, не имеют времени на такое.

Почему лучше не свистеть дома / Фото Canva

Сейчас это поверье больше воспринимается как правило этикета. Считается, что не хорошо, когда кто-то свистит в доме. Если это ребенок, то еще можно спустить все на малый возраст и непонимание, а вот для взрослого такое действие кажется странным.