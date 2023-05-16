Вы могли этого не знать: почему нельзя срывать сирень
Цветущий куст, известный своими ароматными цветами – сирень. Он настолько хорошо пахнет, что дурманит голову каждому. Но есть один нюанс: его нельзя срывать. Существует объяснение почему.
Весной нас радует своим красивым цветением и роскошным ароматом сирень. Так и хочется сорвать себе ветку домой. 24 Канал подскажет, почему этого нельзя делать.
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Почему нельзя срывать сирень
Существует несколько причин, почему следует воздержаться от срывания цветов сирени.
Повреждение растения. Срыв цветов может привести к повреждению куста. Цветы сирени являются его основным украшением. Они выполняют немаловажную функцию в размножении растения. Если срывать цветы сирени, то в следующем году цветение может уже не быть.
Веточка сирени / Фото Зеленый мир
Опыление. Сирень привлекает много пчел, бабочек и других опыляющих его насекомых. Они переносят пыльцу с цветка на цветок, помогая в опылении растения и формировании плодов. Если сорвать ветку, то опыление может уменьшиться, соответственно количество цветов тоже.
Эстетика. Цветы сирени имеют прекрасный аромат и привлекательный внешний вид. Оставив их на растении, вы можете наслаждаться их красотой и ароматом в саду. Срыв цветов уменьшит эту красоту.
Народные приметы
Еще с давних времен наши предки считали, что не стоит срывать сирень, а особенно – приносить ее в дом. Считалось, что такой цветок:
- выганяет человека из жилья;
- привлекает проблемы, проблемы и болезни;
- создает конфликтные ситуации между жителями дома;
- пугает холостых парней от девушек.